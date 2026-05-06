Посилення співпраці України й Азербайджану. Зеленський провів розмову з Алієвим

Президент наголосив, що триває робота над розвитком двосторонніх відносин між Україною та Азербайджаном

Сьогодні, 6 травня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Обговорили з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим реалізацію кроків, про які ми домовилися під час мого візиту до Азербайджану кілька тижнів тому. Продовжуємо працювати над розвитком як двосторонніх відносин між Україною та Азербайджаном, так і відносин з іншими країнами регіону для збільшення безпеки й стабільності», – сказав президент.

Лідери обмінялися деталями контактів із партнерами та узгодили наступні кроки. «Разом ми точно можемо додати більше сили нашим людям. Дякую!», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 25 квітня президент України Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом в Азербайджані. Глава держави провів переговори з президентом Ільхамом Алієвим. Головними темами зустрічі стали стратегічна координація в різних сферах.

25 квітня Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Алієвим фото: Офіс президента

До того ж президент повідомив, що Україна та Азербайджан досягли низки принципових домовленостей в оборонній та енергетичній сферах. Країни підписали шість документів у різних сферах. Це був перший візит Зеленського до Азербайджану та сьома за чотири роки зустріч із президентом Ільхамом Алієвим.