Головна Країна Політика
search button user button menu button

Посилення співпраці України й Азербайджану. Зеленський провів розмову з Алієвим

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Посилення співпраці України й Азербайджану. Зеленський провів розмову з Алієвим
Президент наголосив, що триває робота над розвитком двосторонніх відносин між Україною та Азербайджаном
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Лідери обмінялися деталями контактів із партнерами

Сьогодні, 6 травня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Обговорили з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим реалізацію кроків, про які ми домовилися під час мого візиту до Азербайджану кілька тижнів тому. Продовжуємо працювати над розвитком як двосторонніх відносин між Україною та Азербайджаном, так і відносин з іншими країнами регіону для збільшення безпеки й стабільності», – сказав президент.

Лідери обмінялися деталями контактів із партнерами та узгодили наступні кроки. «Разом ми точно можемо додати більше сили нашим людям. Дякую!», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 25 квітня президент України Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом в Азербайджані. Глава держави провів переговори з президентом Ільхамом Алієвим. Головними темами зустрічі стали стратегічна координація в різних сферах.

25 квітня Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Алієвим
25 квітня Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Алієвим
фото: Офіс президента

До того ж президент повідомив, що Україна та Азербайджан досягли низки принципових домовленостей в оборонній та енергетичній сферах. Країни підписали шість документів у різних сферах. Це був перший візит Зеленського до Азербайджану та сьома за чотири роки зустріч із президентом Ільхамом Алієвим.

Читайте також:

Теги: Азербайджан Володимир Зеленський Ільхам Алієв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зустрівся з рабинами українських міст
Зеленський отримав особливий подарунок від представників єврейських громад
6 квiтня, 20:52
Україна повернула тіла воїнів, президент заявив про загрозу для двох міст. Головне за 9 квітня 2026
Україна повернула тіла воїнів, президент заявив про загрозу для двох міст. Головне за 9 квітня 2026
9 квiтня, 21:18
Брусило отримав нову посаду
Посол Брусило отримав нову посаду
13 квiтня, 20:50
Президент наголосив, що термін реалізації планів стійкості для всіх міст та громад – 1 вересня цього року
Опалювальний сезон у Києві. Зеленський заявив, що у Кличка не вистачає розуміння
20 квiтня, 16:06
Президент України Володимир Зеленський вперше встановив контакт із лідером Гондурасу Насрі Асфурою та домовився про співпрацю в ключових секторах
Зеленський провів першу розмову з президентом Гондурасу: про що говорили
20 квiтня, 21:52
Київ активізував безпекову взаємодію з країнами Затоки
Умєров доповів Зеленському про переговори на Близькому Сході
22 квiтня, 16:56
Виділення Україні пакету у €90 мільярдів стало сигналом для агресора, що країна не залишиться наодинці з ворогом
Зеленський пояснив, чому РФ посилила удари по Дніпру
26 квiтня, 15:58
Зеленський закликав Європу до активної участі в переговорному форматі
Зеленський назвав час Ч, коли Путін постане перед вибором: дипломатія чи розширення війни
4 травня, 13:35
Зустріч Зеленського з королем Бахрейну, удари по Україні. Головне за 5 травня 2026
Зустріч Зеленського з королем Бахрейну, удари по Україні. Головне за 5 травня 2026
Вчора, 21:22

Політика

Президент відзначив піхотинців держнагородами, двоє отримали звання Героя України
Президент відзначив піхотинців держнагородами, двоє отримали звання Героя України
Посилення співпраці України й Азербайджану. Зеленський провів розмову з Алієвим
Посилення співпраці України й Азербайджану. Зеленський провів розмову з Алієвим
Президент дав ГУР завдання щодо протиповітряної оборони Росії
Президент дав ГУР завдання щодо протиповітряної оборони Росії
«Визначальна сила на полі бою». Буданов привітав піхотинців
«Визначальна сила на полі бою». Буданов привітав піхотинців
Зеленський анонсував кадрові зміни в Кабміні
Зеленський анонсував кадрові зміни в Кабміні
Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку
Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку

Новини

Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Сьогодні, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Сьогодні, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05
Дніпро оголошує 7 травня днем жалоби
Сьогодні, 13:52

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua