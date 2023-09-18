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У Болгарії на узбережжі Чорного моря знайдено дрон з вибухівкою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Болгарії на узбережжі Чорного моря знайдено дрон з вибухівкою
На місце події виїхала спецгрупа МВС у складі п’яти військових
фото: novinite.com

Яким чином дрон опинився на болгарському узбережжі – чи впав з повітря, чи його змило течією – наразі невідомо

У болгарському селі Тюленево на узбережжі Чорного моря було виявлено невідомий дрон-камікадзе з вибуховим пристроєм. Подія сталася вночі 18 вересня. Про це повідомляє пресслужбу міністерства оборони Болгарії.

За даними ЗМІ, про падіння безпілотника правоохоронцям повідомили місцеві мешканці.

Яким чином дрон опинився на болгарському узбережжі – чи впав з повітря, чи його змило течією – наразі невідомо. Про приналежність БПЛА інформації також немає.

«Вчора ввечері близько 21:30 нам зателефонували й сказали, що хвилі вимили схожий на безпілотник об'єкт. Станом на 22:10 вчора ввечері територія була оточена. Дії на даний момент – ізолювати територію для захисту життя та здоров'я людей, які проживають у цьому районі, до прибуття представників міноборони», – повідомив мер муніципалітету Шабла Маріан Жечев.

У Болгарії на узбережжі Чорного моря знайдено дрон з вибухівкою фото 1

На питання, чи відоме походження безпілотника, він зазначив, що «з того, що видно здалеку, це один із тих, які використовувалися на війні в Україні»

Як повідомили у міністерстві оборони Болгарії, на місце виїхала спецгрупа МВС у складі п’яти військових. Вони проведуть розвідку об’єкта, після чого буде прийнято рішення, куди його утилізувати.

Варто зазначити, що Тюленево – населений пункт країни-членкині НАТО Болгарії. Він розташований за 70 км від кордону з Румунією, на територію якої вже неодноразово падали російські дрони та їх уламки.

Раніше повідомлялося, що Румунія виявила уламки російського дрона після атаки РФ на Одеську область. Також Румунія заявила, що готова збивати російські дрони.

Нагадаємо, Болгарія і НАТО обговорюють відповідь на російську блокаду в Чорному морі.

Теги: Міноборони Болгарія повітря безпілотник

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