У Болгарії на узбережжі Чорного моря знайдено дрон з вибухівкою

Яким чином дрон опинився на болгарському узбережжі – чи впав з повітря, чи його змило течією – наразі невідомо

У болгарському селі Тюленево на узбережжі Чорного моря було виявлено невідомий дрон-камікадзе з вибуховим пристроєм. Подія сталася вночі 18 вересня. Про це повідомляє пресслужбу міністерства оборони Болгарії.

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За даними ЗМІ, про падіння безпілотника правоохоронцям повідомили місцеві мешканці.

Яким чином дрон опинився на болгарському узбережжі – чи впав з повітря, чи його змило течією – наразі невідомо. Про приналежність БПЛА інформації також немає.

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«Вчора ввечері близько 21:30 нам зателефонували й сказали, що хвилі вимили схожий на безпілотник об'єкт. Станом на 22:10 вчора ввечері територія була оточена. Дії на даний момент – ізолювати територію для захисту життя та здоров'я людей, які проживають у цьому районі, до прибуття представників міноборони», – повідомив мер муніципалітету Шабла Маріан Жечев.

На питання, чи відоме походження безпілотника, він зазначив, що «з того, що видно здалеку, це один із тих, які використовувалися на війні в Україні»

Як повідомили у міністерстві оборони Болгарії, на місце виїхала спецгрупа МВС у складі п’яти військових. Вони проведуть розвідку об’єкта, після чого буде прийнято рішення, куди його утилізувати.

Варто зазначити, що Тюленево – населений пункт країни-членкині НАТО Болгарії. Він розташований за 70 км від кордону з Румунією, на територію якої вже неодноразово падали російські дрони та їх уламки.

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Раніше повідомлялося, що Румунія виявила уламки російського дрона після атаки РФ на Одеську область. Також Румунія заявила, що готова збивати російські дрони.

Нагадаємо, Болгарія і НАТО обговорюють відповідь на російську блокаду в Чорному морі.