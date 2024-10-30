СБУ затримала 12 людей, які розповсюджували в мережі локації блокпостів

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки вже повідомили шістьом фігурантам про підозру

СБУ затримала 10 мешканців Івано-Франківської області, які керували анонімними групами для ухилянтів у Вайбері

Служба безпеки України викрила 12 адміністраторів та дописувачів Вайбер та Телеграм-каналів, які публікували локації блокпостів ЗСУ. Про це повідомляє СБУ.

«На Прикарпатті: СБУ заблокувала діяльність одразу 10 мешканців Івано-Франківської області, які керували анонімними групами для ухилянтів у Вайбері. Там вони поширювали локації мобільних блокпостів Збройних Сил та правоохоронців», – йдеться у повідомленні.

Також на Дніпропетровщині правоохоронці вручили підозру 48-річному колишньому ресторатору, власнику Телеграм-каналу, який закликав свою аудиторію ховатися від призову та сприяти ухилянтам. Також фігурант чоловік окремий чат-бот, куди його підписники мали надсилати інформацію про маршрути руху представників ТЦК.

«На Львівщині: викрито та повідомлено про підозру місцевому жителю, який «підсвічував» локації українських військових, зокрема представників ТЦК на території західного регіону. Для поширення закритих відомостей він спеціально адміністрував свою анонімну групу у Вайбері», – йдеться у повідомленні.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки вже повідомили шістьом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Також планується повідомити про підозру іншим особам, причетним до злочинів проти України. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Україні почастішали випадки поширення викривленої та неперевіреної інформації щодо мобілізаційних заходів. Тому щодо осіб, які поширюють фейки про мобілізацію в Україні, будуть відкривати кримінальні провадження.

Також народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко заявив, що якщо правоохоронці не зможуть встановити власників Telegram-каналів, які сповіщають про повістки, то каратимуть користувачів.