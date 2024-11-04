Окупанти готують у школах день «народного єднання» – Центр нацспротиву

Бойовики проведуть ряд занять у школах на тимчасово окупованих територіях

Колоніальна імперія готується до святкування «дня народного єднання» на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, у кількох захоплених школах українським дітям лекції читатимуть бойовики, які вважають себе «ветеранами сво». Також про «дружбу поневолених народів» розповідатимуть вчителі під час уроків пропаганди, що називаються «розмови про важливе».

Крім того, гастролери з кремлівських рухів організовують акції з покладання квітів до пам’ятників, залучаючи місцевих колаборантів. Усе це створюватиме медійну картину, яку висвітлюватимуть вигадані кремлем псевдомедіа.

Центр національного спротиву зазначає, що пропаганда є таким же військовим злочином, як і безпосередня атака на цивільні об’єкти. Тому кожен злочинець, який працює на кремлівську машину брехні, понесе відповідальність.

Нагадаємо, раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що ворог запровадив новий спосіб примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях України, що безпосередньо пов'язаний із процесом вакцинації.

Нагадаємо, що в окупованих українських регіонах місцеві медичні установи відмовляються обслуговувати цивільних. Це пов'язано з великими втратами армії РФ.

До слова, російські окупанти запустили пілотний проєкт з підготовки вчителів-«наставників» на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Для цього місцевих педагогів-колаборантів групами відправляють до Москви на кількатижневі курси, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Раніше стало відомо, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта.