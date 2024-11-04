Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти готують у школах день «народного єднання» – Центр нацспротиву

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти готують у школах день «народного єднання» – Центр нацспротиву
Росіяни придумали «свято» на тимчасово окупованих територіях
фото з відкритих джерел

Бойовики проведуть ряд занять у школах на тимчасово окупованих територіях

Колоніальна імперія готується до святкування «дня народного єднання» на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, у кількох захоплених школах українським дітям лекції читатимуть бойовики, які вважають себе «ветеранами сво». Також про «дружбу поневолених народів» розповідатимуть вчителі під час уроків пропаганди, що називаються «розмови про важливе».

Крім того, гастролери з кремлівських рухів організовують акції з покладання квітів до пам’ятників, залучаючи місцевих колаборантів. Усе це створюватиме медійну картину, яку висвітлюватимуть вигадані кремлем псевдомедіа.

Центр національного спротиву зазначає, що пропаганда є таким же військовим злочином, як і безпосередня атака на цивільні об’єкти. Тому кожен злочинець, який працює на кремлівську машину брехні, понесе відповідальність.

Нагадаємо, раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що ворог запровадив новий спосіб примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях України, що безпосередньо пов'язаний із процесом вакцинації.

Нагадаємо, що в окупованих українських регіонах місцеві медичні установи відмовляються обслуговувати цивільних. Це пов'язано з великими втратами армії РФ.

До слова, російські окупанти запустили пілотний проєкт з підготовки вчителів-«наставників» на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Для цього місцевих педагогів-колаборантів групами відправляють до Москви на кількатижневі курси, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Раніше стало відомо, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта.

Читайте також:

Теги: окупанти пропаганда опалення злочинець ворог війна окупація школа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
2 листопада, 13:17
Усі учні початкових класів у Вінниці після канікул отримають безкоштовне харчування
Усі учні початкових класів у Вінниці після канікул отримають безкоштовне харчування
25 жовтня, 15:38
Рятувальні роботи на місці ворожого удару завершено
Окупанти вдарили по житловому сектору Краматорського району, є загиблі
23 жовтня, 14:13
Наслідки обстрілу Нікопольщини 15 жовтня 2024 року
Росія обстріляла Нікопольщину: поранено дитину та вагітну жінку
15 жовтня, 19:58
Із 7 жовтня посадовиця Тетяна Крупа утримується під вартою, розгляд апеляційної скарги призначено на 17 жовтня
Слідство знайшло у голови хмельницького МСЕК мільйони у польських банках
15 жовтня, 15:16
Фінляндія випустить для своїх громадян посібник на випадок війни
Фінляндія готується до ймовірної війни: для громадян випустять довідник
12 жовтня, 22:47
З початку цього року Міноборони кодифікувало та дозволило для використання в армії понад 140 безпілотних авіаційних комплексів
Сирський розповів про позитивну динаміку знищення російських цілей дронами
12 жовтня, 10:35
Курс БЗВП практично не передбачає ідеологічної мотивації бійців
Базова військова підготовка і криза ідеології
10 жовтня, 14:12
Призов військовозобов'язаних і резервістів визначає Генеральний штаб ЗСУ
Стало відомо, скільки військових частин можуть самостійно набирати добровольців
7 жовтня, 18:50

Події в Україні

Окупанти готують у школах день «народного єднання» – Центр нацспротиву
Окупанти готують у школах день «народного єднання» – Центр нацспротиву
Окупанти відновлюють закинутий командний пункт Чорноморського флоту в Криму – партизани
Окупанти відновлюють закинутий командний пункт Чорноморського флоту в Криму – партизани
Рятувальники показали наслідки влучання КАБа в Харкові: більше 10 постраждалих
Рятувальники показали наслідки влучання КАБа в Харкові: більше 10 постраждалих
Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2024 року
Росіяни поцілили в супермаркет у Харкові: є постраждалі – Терехов
Росіяни поцілили в супермаркет у Харкові: є постраждалі – Терехов
В неволі не те що роки, а кожен день має значення – звернення Президента
В неволі не те що роки, а кожен день має значення – звернення Президента

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
43K
Одіозний ексвоєнком Борисов, сидячи у СІЗО, оформляв собі інвалідність. Чим це закінчилося?
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2024
8413
В одному з українських міст випав перший сніг
6377
Прогноз магнітних бур на 3-5 листопада: якою буде сонячна активність
6185
Лавров заявив, що Росія може захопити ще більше територій України

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 01:53
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Вчора, 06:38
Заморозки, але без опадів: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 06:00
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua