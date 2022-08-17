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Спір щодо імені та прізвища дитини. Верховний Суд оригінально примирив батьків

glavcom.ua
Спір щодо імені та прізвища дитини. Верховний Суд оригінально примирив батьків
Батьки через суд визначали ім'я своєї дитини
фото із відкритих джерел

За рішенням суду у дитини має бути подвійне ім'я

Подружжя не могло дійти згоди щодо того, яке ім’я та прізвище надати новонародженій дитині, оскільки дружина під час шлюбу залишила дівоче прізвище. Батько звернувся до ВРАЦС, однак йому відмовили в реєстрації дитини із запропонованими прізвищем та іменем, оскільки мати не надала згоди. Про це повідомила пресслужба Верховного суду.

Зазначається, що позивач просив суд визначити вказані ним прізвище, власне ім’я, по батькові дитини, зобов’язати ВРАЦС провести її державну реєстрацію.

Районний суд, із рішенням якого погодився апеляційний суд, задовольнив позов, оскільки відповідно до законодавства України батьки повинні не пізніше одного місяця від дня народження дитини зареєструвати її в органі ВРАЦС, що не було зроблено сторонами у справі більше року у зв’язку з розбіжностями в поглядах щодо цього питання.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду скасував попередні рішення в частині позовних вимог щодо визначення прізвища та імені дитини й ухвалив у цій частині нове.

У суді зауважили, що презумпція на користь одного з батьків у справах щодо дітей не підтверджується на рівні ООН, що випливає з Декларації прав дитини або прецедентної практики ЄСПЛ, а також не відповідає позиції Ради Європи та більшості держав – членів Ради Європи.

«Отже, слід зробити висновок про те, що ані законодавство України, ані норми міжнародного права не містять норм, які б наділяли будь-кого з батьків пріоритетним правом щодо дитини», – йдеться у повідомленні.

Проте відповідно до частин 1, 4 ст. 144 СК України батьки зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Реєстрація народження дитини проводиться з одночасним визначенням походження дитини, а також присвоєнням їй прізвища, імені, по батькові та засвідчується свідоцтвом про народження. Право на ім’я, встановлене ст. 294 ЦК України, є невід’ємним немайновим особистим правом фізичної особи.

Проте батьки дитини не дійшли згоди щодо імені та прізвища народженої дитини.
Суди попередніх інстанцій погодилися з іменем та прізвищем, які запропонував батько, водночас не навели мотивів надання переваги правам та інтересам батька й не врахували позиції, прав та інтересів матері.

«З огляду на рівність прав батьків, засади розумності Верховний Суд вважає, що ім’я та прізвище дитини мають бути подвійними. Вирішуючи це питання, Верховний Суд врахував інтереси обох батьків, між якими виник спір щодо імені та прізвища дитини. Надання подвійного імені та прізвища узгоджується із ч. 2 ст. 145, ч. 2 ст. 146 СК України та відповідає засадам розумності і справедливості (ст. 7 СК України)», – зауважили в суді.

Нагадаємо, у додатку «Дія» з'явиться нова послуга – «усиновлення».

Можна буде подати пакет документів на кандидата в усиновлювачів, опікунів, батьків-вихователів прийомної родини або дитячого будинку сімейного типу, а також ознайомитись з анкетами дітей тощо

Теги: діти Верховний Суд України суд батьки

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