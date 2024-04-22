Співаку та композитору Івану Поповичу – 75

Артист створив музику до таких своїх творів: «Василина», «Закарпаття моє», «Верховиночка», «Грай, сопілко, грай!» та інших

Сьогодні, 22 квітня, співак та композитор Іван Попович відзначає свій 75 день народження. За своє життя Іван Попович став співаком-легендою, його називають «закарпатським соловейком» і поруч із Василем Зінкевичем та Назарієм Яремчуком він вважається одним із зачинателів «класичної» української естради.

Юність та початок кар'єри

Співак родом із Закарпаття. Після здобуття середної освіти Іван Попович вступив до Хустського культурно-просвітницького училища, де опанував професію хорового диригента. Після цього ще 2 роки навчався у Дрогобицькому педагогічному інституті. У 1970 р. молодим хлопцем переїхав до Львова, де він вступив до консерваторії. Упродовж 1970-1974 рр. навчався у Львівській консерваторії на диригента.

фото з відкритих джерел

У 1973 р. митцю вдалося на увесь світ заявити про свій талант, він став лауреатом Всесвітнього фестивалю молоді та студентів у Берліні. Під час навчання в консерваторії у Львові почав співати у ансамблі «Арніка». У 1976 р. – у Львові разом з Віктором Морозовим він створив власний вокально-інструментальний ансамбль «Ватра», в якому пізніше працювали Ігор та Оксана Білозори. У 1982 – 1987 рр. став солістом Київського мюзикл-холу.

Народне визнання

У 1987 р. Іван Попович став солістом Театру естради. Саме на цей момент припадає пік його популярності завдяки таким найвідомішим пісням: «Василина», «Розлук не буде», «Карпатське весілля». До кращих пісень Івана Поповича також відносяться твори: «Золото Карпат», «Закарпаття моє», «Гуцулка», «Отаман Карпат», «Марічка-чічка», «Коло річки», «Файна».

У 1999 р. за особистий внесок у розвиток української культури його було нагороджено орденом «За заслуги ІІІ ступеня». У 2000-них роках Іван Попович працював на професорській посаді у коледжі мистецтв при Університеті культури Михайла Поплавського, а пізніше керував Театрально-видовищною агенцією Мінкульту.

У 2013 р. разом з Михайлом Хомою (який більш відомий як Дзідзьо) записав ремікси пісень «Василина» і «Розлук не буде».

У інтерв'ю газеті «Бульвар Гордона» Іван Попович розповів про свої проблеми, які у нього виникали із радянськими чиновниками, причому – через українську мову його пісень. Чиновники затято вимагали у нього виконувати пісні російською мовою, тож йому весь час доводилося захищати свою позицію.

Упродовж своєї творчості український народний співак гастролював у Канаді, США, Італії, Греції, Бразилії та навіть в Індії.

До слова, у рамках ініціативи «Шануймо своїх» «Главком» поспілкувався з Іваном Поповичем про пенсію народного артиста, конфлікт із Дзідзьо та розбиту хату під Києвом.