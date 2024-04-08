Як стримати КНДР? Південна Корея та США сядуть за стіл для перемовин

Yonhap: Південна Корея та Сполучені Штати проведуть оборонні переговори, щоб обговорити шляхи зміцнення співпраці у сфері безпеки та стримування північнокорейських ядерних і ракетних загроз

Південна Корея та США на цьому тижні обговорять шляхи зміцнення співробітництва в галузі безпеки та стримування північнокорейських ядерних та ракетних загроз. Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на південнокорейські міноборони.

Корейсько-американський інтегрований оборонний діалог (KIDD) відбудеться у Вашингтоні 11 квітня. Зазначається, що під час переговорів союзники планують обговорити шляхи реалізації «Концепції альянсу США та Республіки Корея в галузі оборони», схваленої їхніми керівниками у листопаді минулого року.

Концепція включає активізацію зусиль щодо «розширеного стримування» проти Північної Кореї та зміцнення співробітництва в галузі регіональної безпеки з партнерами-однодумцями.

Участь у переговорах візьмуть заступник міністра оборони Південної Кореї з політичних питань Чо Чанг Ре, помічник міністра оборони США з питань безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні Елі Ратнер та виконувач обов'язків заступника помічника міністра оборони зі Східної Азії Ендрю Уінтерніц.

Переговори, що відбудуться цього тижня, розглядаються як частина підготовки до третього засідання консультативної групи з ядерних питань (NCG), що відбудеться в червні.

«Загальний напрям розширеного стримування Південної Кореї та США буде обговорюватися на KIDD, але його особливості будуть обговорюватися на NCG», – сказав Чо Чанг Ре журналістам.

Раніше Сполучені Штати і Південна Корея домовилися про співпрацю для протидії постачанню до КНДР нафти, а також погодили розглянути можливість застосування санкцій до порушників резолюцій ООН.