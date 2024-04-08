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Як стримати КНДР? Південна Корея та США сядуть за стіл для перемовин

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Як стримати КНДР? Південна Корея та США сядуть за стіл для перемовин
Південна Корея та США проведуть переговори щодо стримування КНДР
фото із відкритих джерел

Yonhap: Південна Корея та Сполучені Штати проведуть оборонні переговори, щоб обговорити шляхи зміцнення співпраці у сфері безпеки та стримування північнокорейських ядерних і ракетних загроз

Південна Корея та США на цьому тижні обговорять шляхи зміцнення співробітництва в галузі безпеки та стримування північнокорейських ядерних та ракетних загроз. Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на південнокорейські міноборони.

Корейсько-американський інтегрований оборонний діалог (KIDD) відбудеться у Вашингтоні 11 квітня. Зазначається, що під час переговорів союзники планують обговорити шляхи реалізації «Концепції альянсу США та Республіки Корея в галузі оборони», схваленої їхніми керівниками у листопаді минулого року.

Концепція включає активізацію зусиль щодо «розширеного стримування» проти Північної Кореї та зміцнення співробітництва в галузі регіональної безпеки з партнерами-однодумцями.

Участь у переговорах візьмуть заступник міністра оборони Південної Кореї з політичних питань Чо Чанг Ре, помічник міністра оборони США з питань безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні Елі Ратнер та виконувач обов'язків заступника помічника міністра оборони зі Східної Азії Ендрю Уінтерніц.

Переговори, що відбудуться цього тижня, розглядаються як частина підготовки до третього засідання консультативної групи з ядерних питань (NCG), що відбудеться в червні.

«Загальний напрям розширеного стримування Південної Кореї та США буде обговорюватися на KIDD, але його особливості будуть обговорюватися на NCG», – сказав Чо Чанг Ре журналістам.

Раніше Сполучені Штати і Південна Корея домовилися про співпрацю для протидії постачанню до КНДР нафти, а також погодили розглянути можливість застосування санкцій до порушників резолюцій ООН. 

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Теги: США Південна Корея Міноборони Північна Корея навчання переговори блокування

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