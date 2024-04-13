Вилучення автівки в ухилянтів. Юрист оцінив, як працюватиме цей засіб примусу

Адвокат прогнозує у майбутньому подання скарги громадянами до Конституційного суду

В ухваленому законі про мобілізацію відсутнє посилання на конкретну норму, згідно з якою можна обмежити право керування траспортним засобом. Таку заяву зробив адвокат Дмитро Бузанов у розмові з «Главкомом».

Юрист вважає, що тимчасове позбавлення права керування автомобілем може вводитися за невиконання обов’язку військовозобов’язаним або резервістом оновити військово-облікові дані протягом 60 днів з дати вступу закону в дію.

Одночасно з цим визначено, що позов подається до суду протягом 30 днів з дня виникнення підстав, що дають ТЦК та СП на пред’явлення позовних вимог. Тобто, якщо людина не оновила свої дані в 60-денний термін з дати початку дії закону, то позов може бути пред’явлений лише протягом 30 днів з дня закінчення цього строку.

«Два місяці на оновлення військово-облікових даних, замало. Відповідно, з’явиться велика кількість людей, які формально будуть вважатися порушниками. Тим самим утвориться додаткове навантаження на роботу ТЦК та СП, що безумовно вплине на своєчасну подачу позовних заяв до судів на порушників», – наголошує адвокат.

Для того, щоб суд не відмовив в задоволені позовних вимог ТЦК та СП щодо обмеження права керування транспортним засобом, на думку Бузанова, безпосередньо ТЦК та СП мають довести:

а) що людина не виконала обов’язок передбачений частиною 3 статті 22 Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та вчинила адміністративне правопорушення передбачене статтею 210-1 Кодексу про адміністративне правопорушення («Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію»);

б) що поліція не змогла затримати людину та доставити до ТЦК та СП. Виникає питання строків здійснення такого затримання та доставлення. А у разі неможливості достатнє підтвердження цього ТЦК та СП має звернутися до поліції із відповідним поданням.

«Оскільки процедури «оголошення розшуку» особи у Кодексі про адміністративні правопорушення не визначено, то поліція може обмежитись тим, що організує виїзд за місцем проживання, роботи, навчання людини, яке вкаже ТЦК та СП у поданні. У разі відсутності такої за вказаними адресами, поліція має повідомити про неможливість здійснення адміністративного затримання та доставки до ТЦК та СП», – пояснив адвокат.

Разом з тим Феміда може відмовити в задоволені позову про обмеження у праві керуванні транспортним засобом, якщо буде встановлено, що таке обмеження позбавляє основного джерела засобів для існування. Як зазначив юрист, такою категорією громадян можуть бути водії, які працюють в службах таксі, кур’єри, які працюють в доставці тощо. Також суд може відмовити в застосуванні обмеження і до людей, які використовують авто у зв’язку з інвалідністю та чи перебуванням на її утриманні людини з інвалідністю І чи ІІ групи або дитини з інвалідністю.

Окремо адвокат прогнозує у майбутньому подання скарги громадянами до Конституційного суду. Адже йдеться про використання правосуддя для обмеження прав людини (наприклад, тимчасового кермування автомобілем), що протирічить нормам Конституції, зокрема, статі 55 Основного Закону, яка гарантує права людини і громадянина на судовий захист від неправомірних рішень, дій чи бездіяльності органів влади.

Більше того, додає правозахисник, у рішенні Конституційного суду від 30 січня 2003 року зазначено, що «правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах…».

Нагадаємо, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.