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Як у Карлсона: в Індії обговорюють розкішний маєток на даху хмарочоса (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Як у Карлсона: в Індії обговорюють розкішний маєток на даху хмарочоса (відео)
фото: supercarblondie.com

Маєток індійського бізнесмена більше нагадує Білий дім, але на висоті 120 метрів

Маєток вартістю 20 мільйонів доларів був побудований для індійського мільярдера і викликає чимало суперечок. Про це пише ресурс Upercarblondie.com

В одному з найбільших міст Індії – Бенгалуру є маєток на консольній плиті 120-метрового хмарочоса Kingfisher Towers. Конструкція будинку чимось нагадує Білий дім у Вашингтоні чи маєтки знаменитостей у американському Беверлі-Хіллз.  Площа пентхаусу становить 3,7 тис. квадратних метрів, він розташований на 34 та 35 поверхах та є частиною багатоповерхівки.

На території будинку є навіть вертолітний майданчик, а також відкритп веранда з оглядовим майданчиком на 360 градусів.

Як у Карлсона: в Індії обговорюють розкішний маєток на даху хмарочоса (відео) фото 1

Щоб насолодитися краєвидом, будинок оточений відкритою зленою терасою, а також має великий пейзажний басейн.  

Незважаючи на те, що будинок розташований на вершині хмарочосу, він є повністю автономним та приватним.  Для власників навіть є два окремі ліфти, спеціально, аби дістатися маєтку на даху.

Хто ж власник цієї краси? Будівництво замовив власник хмарочоса Віджай Маллья – індійський мільярдер, власник та керівник команди Формули-1 Force India з 2008 року, директор United Breweries Group та Kingfisher Airlines. Хмарочос побудовано на землі, яка належала родині Маллья. Ще 2008 року Маллья зайняв 162 і 41 місця серед найбагатших людей світу та Індії відповідно з капіталом в 1,2 млрд доларів.

Цікаво, що зараз маєток на даху пустує. Ще у  2016 році багатій разом із родиною покинув країну через підозри у відмиванні грошей та борги по кредитам. Як пишуть місцеві ЗМІ, він нібито оселився у Великій Британії.


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Теги: росія будівництво Індія будинок басейн відео

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