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Стало відомо, коли відбудеться прощання з журналісткою Вікторією Рощиною

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Стало відомо, коли відбудеться прощання з журналісткою Вікторією Рощиною
Поховають журналістку на Байковому кладовищі у Києві
фото: з відкритих джерел

Церемонія прощання з журналісткою, яку закатували у Росії, пройде 8 серпня

Прощання з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула у російському полоні минулого року, відбудеться у Києві 8 серпня. Про це, як пише «Главком», повідомила головна редакторка видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва.

Прощання, зазначила вона, розпочнеться о 12:00, зі служби у Михайлівському Соборі.

О 13:00 відбудеться коротка цивільна церемонія на Майдані Незалежності, о 14:00 – поховання на Байковому кладовищі.

«Прощання організовують колеги Вікторії з кількох редакцій, із якими вона співпрацювала», – уточнила Севгіль Мусаєва, додавши, що у родині загиблої журналістки просять представників засобів масової інформації не звертатися до них за коментарями під час траурної церемонії.

Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року офіційно стало відомо про смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні. В Україну повернули тіло журналістки наприкінці лютого. 

За результатами перевірки на тілі загиблої були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму.

Рощина перебувала на фронті від початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про затримання журналістки. Її утримували представники російської Федеральної служби безпеки. Тоді вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили Рощину з полону, змусивши записати відео із запереченням претензій до спецслужб РФ.

Вікторія Рощина зникла безвісти у серпні 2023 року під час поїздки на окуповані Росією території. Востаннє рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває. 

Пізніше Росія визнала, що затримала Вікторію Рощину, яка зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованій території. Вікторія перебувала на російській території. Відповідного листа, датованим 17 квітня, від міністерства оборони РФ отримав батько журналістки Володимир Рощин. Раніше родичі Вікторії подавали запит до окупаційної прокуратури Маріуполя.

Нагадаємо, 14 травня Верховна Рада підтримала посмертне присвоєння Вікторії Рощиній звання Героя України.

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Теги: журналіст поховання похорон

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