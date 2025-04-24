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Причину смерті журналістки Рощиної не вдалось встановити через стан тіла – Генпрокуратура

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Причину смерті журналістки Рощиної не вдалось встановити через стан тіла – Генпрокуратура
Експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиної та встановлення причин її смерті тривають
фото: Facebook/Вікторія Рощина

На тілі загиблої були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження

Через стан тіла журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні, фахівці поки що не змогли встановити точну причину її смерті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрія Бєлоусова.

«Була призначена молекулярна експертиза для ідентифікації її тіла, для підтвердження, що це саме вона. Експерти відібрали зразки ДНК у обох батьків Вікторії. За результатами проведення цієї експертизи, експерт дійшов висновку, що з вірогідністю понад 99% тіло належить пані Вікторії», – розповів Бєлоусов.

За результатами перевірки на тілі загиблої були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму. Проте через стан тіла первинно не вдалося встановити причини смерті.

Тому були відібрані необхідні зразки і наразі вирішується питання щодо проведення додаткової судово-медичної експертизи за участі французьких експертів для встановлення причин смерті та характеру виявлених тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року офіційно стало відомо про смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні. В Україну повернули тіло журналістки наприкінці лютого.

Рощина перебувала на фронті від початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про затримання журналістки. Її утримували представники російської Федеральної служби безпеки. Тоді вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили Рощину з полону, змусивши записати відео із запереченням претензій до спецслужб РФ.

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Вікторія Рощина
фото з відкритих джерел

Згодом Вікторія Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року під час поїздки на окуповані Росією території. 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні.

Востаннє рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває. Спершу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня 2023 року. Також родина зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня.

Згодом Росія визнала, що затримала Вікторію Рощину, жінка перебувала на російській території. Відповідного листа, датованим 17 квітня, від міністерства оборони РФ отримав батько журналістки Володимир Рощин. Раніше родичі Вікторії подавали запит до окупаційної прокуратури Маріуполя.

Як повідомлялося, Європейський Союз виступив із заявою про те, що шокований новинами про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

До слова, російські війська не приховують, що мішенню своїх обстрілів і атак вважають українських журналістів. З початку війни окупанти знищили щонайменше 50 працівників медіа, доля ще кількох залишається невідомою.

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Теги: Офіс Генерального прокурора журналіст полон

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