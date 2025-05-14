Рада підтримала присвоєння журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України

10 жовтня 2024 року офіційно стало відомо про смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

Пропозицію підтримали 247 народних депутатів

Депутати Верховної Ради України підтримали звернення про посмертне присвоєння журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на стенограму засідання парламенту за 14 травня.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук поставив на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту до Президента України групи народних депутатів щодо присвоєння звання Герой України журналістці Вікторії Рощиній (посмертно).

Пропозицію підтримали 247 народних депутатів.

Вікторія Рощина працювала на hromadske, пізніше публікувалася в «Українській правді» та «Радіо Свобода». Також вона співпрацювала з «Українським радіо», «UA: Першим» та «Цензор.нет». У 2022-му отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду «За мужність у журналістиці».

Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року офіційно стало відомо про смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні. В Україну повернули тіло журналістки наприкінці лютого.

Через стан тіла журналістки фахівці поки що не змогли встановити точну причину її смерті. За результатами перевірки на тілі загиблої були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму.

Так, тіло Вікторії Рощиної було повернено в Україну без деяких органів.

Рощина перебувала на фронті від початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про затримання журналістки. Її утримували представники російської Федеральної служби безпеки. Тоді вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили Рощину з полону, змусивши записати відео із запереченням претензій до спецслужб РФ.

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Вікторія Рощина фото з відкритих джерел

Вікторія Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року під час поїздки на окуповані Росією території. 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні.

Востаннє рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває. Спершу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня 2023 року. Також родина зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня.

Згодом Росія визнала, що затримала Вікторію Рощину, жінка перебувала на російській території. Відповідного листа, датованим 17 квітня, від міністерства оборони РФ отримав батько журналістки Володимир Рощин. Раніше родичі Вікторії подавали запит до окупаційної прокуратури Маріуполя.

Як повідомлялося, Європейський Союз виступив із заявою про те, що шокований новинами про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

До слова, російські війська не приховують, що мішенню своїх обстрілів і атак вважають українських журналістів. З початку війни окупанти знищили щонайменше 50 працівників медіа, доля ще кількох залишається невідомою.