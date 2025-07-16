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У Чорнобилі невідомі вчинили наругу над похованнями видатних діячів хасидського руху

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Чорнобилі невідомі вчинили наругу над похованнями видатних діячів хасидського руху
Правоохоронці Чорнобильського відділення поліції провели огляд місця події
фото: поліція Київської області/Facebook

Розпочато кримінальне провадження за фактом наруги над місцем поховання 

На території старого кладовища у місті Чорнобиль на Вишгородщині невідомі вчинили наругу над похованнями видатних діячів хасидського руху. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над місцем поховання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Повідомлення про те, що на території старого кладовища у місті Чорнобиль вчинено наругу над похованнями, надійшло до поліції 15 липня.

Правоохоронці Чорнобильського відділення поліції провели огляд місця події. 

Згідно з повідомленням, попередньо встановлено, що замки до двох огелів видатних діячів хасидського руху, було зламано, спалено «квітлах» та ймовірно викрадено молитовні книги, які зберігалися всередині.

Слідчі Вишгородського районного управління поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над місцем поховання (ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України). В рамках досудового розслідування встановлюються обставини події та особи, причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Як розповіли в Об’єднаній єврейській общині України, акт вандалізму було вчинено на місці огелю цадиків династії Тверських – святині, що є місцем паломництва чорнобильських хасидів.

Старий єврейський цвинтар у Чорнобилі був заснований у 1740 році. У 1990-х роках, за ініціативи хасидів із США, на місці знищеного радянською владою кладовища було споруджено символічні огелі, які регулярно відвідували паломники.

Йдеться про місце вшанування:

  • Рабі Менахема-Нахума Тверського (1730–1797), засновника чорнобильського хасидизму
  • Рабі Аарона Тверського (1787–1881), а також його синів – рабі Нухіма та рабі Боруха-Ушера.

Нагадаємо, у Бучі зафіксували випадок вандалізму на місцевому кладовищі – пошкоджено щонайменше десять надгробних пам’ятників. Інцидент стався на цвинтарі, розташованому на вулиці Антонія Михайловського. Правоохоронцям уже вдалося встановити особу, яка може бути причетна до цього інциденту, наразі тривають слідчі дії.

Також у Рівному, на кладовищі в мікрорайоні Грабник, невідомі осквернили могилу полеглого захисника Тараса Давидюка. Вандали розбили лампадку, викрали світильник до неї, а також ще шість декоративних ліхтариків. Також раніше мати загиблого Людмила виявила, що після Великодня з-поміж могильних флагштоків було зламано один і викрадено червоно-чорний прапор.

До слова, у київському сквері, де висадили дерева на честь загиблих українських медійників, викрали дві сакури.  

Теги: Київщина склад зброї вандалізм розслідування поліція цвинтар поховання

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