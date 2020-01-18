Україна та Грузія заявили про перешкоджання морським рятувальним операціям з боку Росії
Спільний документ України та Грузії був підтриманий делегаціями країн ЄС та США
Україна та Грузія направили скаргу до Міжнародної морської організації на протиправні дії Росії в Азовському та Чорному морях.
Про це повідомило Посольство України у Великій Британії у Facebook.
«Делегації України та Грузії звернули увагу держав-членів Міжнародної морської організації на протиправну діяльність РФ, що перешкоджає пошуково-рятувальним операціям у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці. Спільний документ України та Грузії був підтриманий делегаціями країн ЄС та США», – йдеться в повідомленні.
Напередодні у Лондоні під час засідання сьомої сесії Підкомітету з навігації, радіозв’язку, пошуку та рятування Україна висловила протест у зв’язку з неправомірним розширенням радіостанцією НАВТЕКС-Новоросійськ району обслуговування на акваторію Азовського моря та Керченської протоки. Київ наполягає, що оголошення навігаційної інформації з безпеки мореплавства мають поширюватися виключно українською радіостанцією НАВТЕКС-Бердянськ.