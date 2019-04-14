  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Барна розказав, чим керувався, коли рвав вишиванку на соратнику Зеленського

    • Розсилка
    Фото: Станіслав Груздєв - Барна розказав, чим керувався, коли рвав вишиванку на соратнику Зеленського
    Фото: Станіслав Груздєв

    Депутат БПП визнав, що керувався емоціями, коли застосував силу до опонента

    Депутати не схвалили поведінку Олега Барни, коли той неочікувано завітав до телеканалу ZIK і вирішив доказати руками свою правоту представнику команди Зеленського Святославу Юрашу. Про це сказав сам Барна  в інтерв'ю «Главкому».

    «Критика дійсно була. Зайшов у Верховну Раду - всі казали, що це може сприйнято негативно. Тому що політикам не личить так поводитися чи вестися на провокації», - прокоментував Барна.

    Чи можуть його дії зашкодити Петру Порошенку, у фракції якого Барна перебуває, депутат не думав перед інцидентом.

    «Це дійсно було питання емоцій. Однак холоднокровним і неемоційним стану вже тоді, як помру», - запевняє Олег Барна

    «З мене дуже поганий політик у тому контексті, як всі розуміють. Я ніколи не був і не хочу бути цинічним й брехливим, одне говорити – інше робити. Я вважаю, що основна загроза існування держави – це політичний цинізм. Я хочу бути державником, який може взяти на себе відповідальність. І тому я пішов добровольцем в АТО, будучи інвалідом. Тому я зараз відвідую наших хлопців і допомагаю. Роблю все, щоб у моєму окрузі відродилась військова частина», - стверджує Барна.

    Нагадаємо, що нещодавно Олег Барна засвітився у черговому скандалі, коли у коридорі телеканалу ZIK схопив за комір вишиванки представника Зе-команди Святослава Юраша, порвавши її.

    Повний текст інтерв’ю «Главкома» з Олегом Барною читайте тут: Олег Барна: Підлі паскуди, прикрившись вишиванкою, здають Україну.

    Читайте також
    Володимир Зеленський Олег Барна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ