Барна розказав, чим керувався, коли рвав вишиванку на соратнику Зеленського



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Фото: Станіслав Груздєв

Депутат БПП визнав, що керувався емоціями, коли застосував силу до опонента

Депутати не схвалили поведінку Олега Барни, коли той неочікувано завітав до телеканалу ZIK і вирішив доказати руками свою правоту представнику команди Зеленського Святославу Юрашу. Про це сказав сам Барна в інтерв'ю «Главкому».

«Критика дійсно була. Зайшов у Верховну Раду - всі казали, що це може сприйнято негативно. Тому що політикам не личить так поводитися чи вестися на провокації», - прокоментував Барна.

Чи можуть його дії зашкодити Петру Порошенку, у фракції якого Барна перебуває, депутат не думав перед інцидентом.

«Це дійсно було питання емоцій. Однак холоднокровним і неемоційним стану вже тоді, як помру», - запевняє Олег Барна

«З мене дуже поганий політик у тому контексті, як всі розуміють. Я ніколи не був і не хочу бути цинічним й брехливим, одне говорити – інше робити. Я вважаю, що основна загроза існування держави – це політичний цинізм. Я хочу бути державником, який може взяти на себе відповідальність. І тому я пішов добровольцем в АТО, будучи інвалідом. Тому я зараз відвідую наших хлопців і допомагаю. Роблю все, щоб у моєму окрузі відродилась військова частина», - стверджує Барна.

Нагадаємо, що нещодавно Олег Барна засвітився у черговому скандалі, коли у коридорі телеканалу ZIK схопив за комір вишиванки представника Зе-команди Святослава Юраша, порвавши її.

Повний текст інтерв’ю «Главкома» з Олегом Барною читайте тут: Олег Барна: Підлі паскуди, прикрившись вишиванкою, здають Україну.