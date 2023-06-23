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Влада займеться перевіркою усіх мостів та шляхопроводів в Україні – Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влада займеться перевіркою усіх мостів та шляхопроводів в Україні – Зеленський
Зеленський наказав здійснити перевірку шляхопроводів по всій країні
фото: скріншот відео

Володимир Зеленський: «Є рішення РНБО створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні»

В Україні буде створена комісія, яка займеться перевіркою всіх мостів та шляхопроводів країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Прем'єр-міністр Шмигаль доповів також про складну ситуацію зі станом мостів та мостових переходів у найбільших містах, зокрема, у Києві. Стан відверто небезпечний. Є рішення РНБО створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні. Відповідальний за перевірку віце-прем'єр Кубраков», – зазначив глава держави, коментуючи підсумки засідання Ради національної безпеки та оборони.

Зазначимо, що мости є важливими об'єктами, які вже кілька разів атакували російські окупанти.

Зокрема, ворог масово руйнував мости в Херсонській області, зокрема під час українського контрнаступу, в ході якого було звільнено правобережну частину регіону.

Нагадаємо, також на засіданні Ради національної безпеки і оборони України була розглянута ситуація з укриттями по всій території країни. Президент Зеленський заявив, що висновки перевірки укриттів невтішні, тому очікуються кадрові рішення.

Теги: окупанти міністр Володимир Зеленський президент міст ворог

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