Влада займеться перевіркою усіх мостів та шляхопроводів в Україні – Зеленський

Володимир Зеленський: «Є рішення РНБО створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні»

В Україні буде створена комісія, яка займеться перевіркою всіх мостів та шляхопроводів країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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«Прем'єр-міністр Шмигаль доповів також про складну ситуацію зі станом мостів та мостових переходів у найбільших містах, зокрема, у Києві. Стан відверто небезпечний. Є рішення РНБО створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні. Відповідальний за перевірку віце-прем'єр Кубраков», – зазначив глава держави, коментуючи підсумки засідання Ради національної безпеки та оборони.

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Зазначимо, що мости є важливими об'єктами, які вже кілька разів атакували російські окупанти.

Зокрема, ворог масово руйнував мости в Херсонській області, зокрема під час українського контрнаступу, в ході якого було звільнено правобережну частину регіону.

Нагадаємо, також на засіданні Ради національної безпеки і оборони України була розглянута ситуація з укриттями по всій території країни. Президент Зеленський заявив, що висновки перевірки укриттів невтішні, тому очікуються кадрові рішення.