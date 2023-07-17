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Хто здає інформацію росіянам про мости у Києві? Урядова перевірка спровокувала скандал

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Хто здає інформацію росіянам про мости у Києві? Урядова перевірка спровокувала скандал
фото з відкритих джерел

На думку користувачів соціальних мереж, не треба відкрито показувати фото мостів у столиці, адже цю інформацію може побачити ворог 

Комісія з перевірки стану мостових споруд оглянула міст Патона та міст Метро у Києві. Експерти зафіксували на них суттєві пошкодження, за що міський голова Віталій Кличко зазнав гострої критики від Банкової. Сам же очільник Києва вважає, що центральна влада продовжує шукати приводи для дискредитації влади столиці і спекулює на темі мостів. Водночас українці розкритикували чиновників за те, що вони відкрито повідомляють про результати перевірок, адже цю інформацію легко знайде ворог, і не розуміють, навіщо прикріплювати фотографії мостів – у цьому деякі користувачі навіть вбачають «наводку» для росіян.

Користувачі соцмереж також розкритикували те, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури повідомило про результати перевірки стратегічно важливих об'єктів саме в той день, коли в Росії обвалилося полотно Кримського мосту. 

  • «Навіщо ви цей пресреліз фотографії виклали саме зараз? Після підриву Кримського мосту?»;
  • «Ви й****ті викладати будь-яку інформацію про стратегічні об'єкти? Які ж ви к*нчені»;
  • «На Кримський міст коли поїдете фіксацію робити?»
  • «З фотофіксацією... розумні люди... пронумеруйте ще опори, щоб ракетам РФ зручніше було в слабкі місця поцілити», – емоційно пишуть українці.
Українці обурені через те, що інформація про аварійний стан мостів знаходиться у відкритому доступі
Українці обурені через те, що інформація про аварійний стан мостів знаходиться у відкритому доступі
скріншот

На думку користувачів соціальних мереж, таким чином українська влада просто здає дані про стратегічні події ворогу. Користувачі зазначають: враховуючи, що Росія ніколи не нехтувала ударами по стратегічним об'єктам України та жадає завдати українській інфраструктури якомога більше руйнувань, розповсюдження такої інформації може нести непоправну шкоду.

Зазначимо, що Державна комісія з перевірки мостових споруд, створена рішенням РНБО, вирішила зібрати інформацію щодо стану 28 тис. мостів по всій Україні! Наразі комісія отримала дані щодо майже 22,5 тисяч штучних споруд. Майже 10% українських мостових споруд в аварійному стані.

Нагадаємо, що раніше в Києві трапився скандал: мер столиці Віталій Кличко гостро відповів Банковій про ситуацію з мостами. Мер Кличко вважає, що центральна влада продовжує шукати приводи для маніпуляцій і дискредитації влади столиці і тепер почала спекулювати на темі мостів. 

Читайте також: Кличко розповів, в якому стані київські мости
Теги: війна Київ міст

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