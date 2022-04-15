Стефанчук пояснив, яких чоловіків каратимуть за виїзд з України

Покарання має стосуватися лише депутатів або високопосадовців

У парламенті реєструють багато різних законодавчих ініціатив щодо відповідальності за перебування за кордоном під час війни чоловіків призовного віку. Але багато з них є спірними. Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону UA разом.

«Ми намагаємося в парламенті розглядати лише те, що віднаходить компроміс і є вкрай важливим для кожного громадянина. Тому, якщо нам і переглядати питання перебування тих чи інших чоловіків за кордоном, то воно повинно стосуватися винятково народних депутатів або високопосадовців, які в цей період, забувши про свою присягу, виїхали за межі України. Треба знаходити механізм повертати їх до України… і ми будемо відшукувати такі норми, які можуть притягнути їх до відповідальності за порушення депутатської присяги та присяги державного службовця», – заявив Стефанчук.

За його словами, важливо зрозуміти, що час для загравань, компромісів з агресором минув тоді, коли перший снаряд розірвався над територією України. У питанні ж відповідальності інших категорій громадян України має бути виважений підхід.

«Щодо інших громадян, дуже важливо, що кожен має працювати на своєму місці. Я не думаю, що робота наших волонтерів за кордоном менш важлива, ніж громадян, які залишилися в Україні. Тому дуже цінна і важлива робота і внесок в перемогу кожного», – наголосив Стефанчук.

Напередодні голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що фракція не буде голосувати за законопроєкт щодо відповідальності для чоловіків призовного віку, які поїхали за кордон і не повернулись у встановлений термін під час воєнного стану.

Нагадаємо, 8 квітня у Верховній Раді Україні було зареєстровано законопроєкт № 7265, відповідно до якого чоловіки, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, будуть зобов’язані повернутися до України під час війни.

У проєкті закону, зокрема, згадувалося, що його дія поширюється на тих, хто підпадає під мобілізацію, членів Кабінету міністрів України, керівників органів держвлади та їхніх заступників, народних депутатів України, сільських, селищних, міських голів, працівників правоохоронних органів України, суддів, суддів Конституційного Суду України, прокурорів. Їх пропонували зобов'язати повернутися в Україну протягом двох тижнів з моменту набуття чинності законом. Тих, хто цього не зробить, пропонували відправляти за ґрати на термін від 5 до 10 років.

Весняний призов на строкову військову службу до Збройних сил та інших військових формувань України у 2022 році не проводитиметься.

До слова, прикордонники зупинили українця, який намагався виїхати в Молдову, заради чого переодягнувся жінкою. Нагадаємо, раніше киянин намагався перетнути кордон в жіночому одязі та з паспортом дружини.