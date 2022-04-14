Покарання для чоловіків, які не повернулися в Україну: «слуги» прокоментували законопроєкт

Арахамія: Пропонована норма жодним чином не вирішує тієї мети, яку насправді треба досягнути

В Україні запропонували встановити відповідальність чоловіків призовного віку, які виїхали з України та не повернулися у встановлений законом термін під час воєнного стану. До Ради внесли законопроєкт 7265. Керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що «слуги» цей документ не підтримуватимуть.

«У такому вигляді ця законодавча норма шкідлива і небезпечна як для оборони України сьогодні, так і для відновлення її в майбутньому. Сотні тисяч українців повернулися додому, щоб захищати свою країну під час війни. Багато хто працює за кордоном і пересилає в Україну гроші – як допомогу сім'ям або як пожертвування у фонди оборони країни», – сказав Арахамія.

Він вважає, що норма не допоможе покарати «кілька десятків чиновників та депутатів, які втекли з України під час війни».

«Будемо шукати інші способи покарання цих осіб. Щодо інших людей, жодних санкцій не буде і бути не може. Ми зацікавлені в тому, щоб після завершення бойових дій, після нашої перемоги всі наші громадяни повернулися до України, працювали над її відновленням та мали можливість жити звичним життям», – заявив Арахамія.

Нагадаємо, 8 квітня у Верховній Раді Україні було зареєстровано законопроєкт № 7265, відповідно до якого чоловіки, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, будуть зобов’язані повернутися до України під час війни.

У проєкті закону, зокрема, згадувалося, що його дія поширюється на тих, хто підпадає під мобілізацію, членів Кабінету міністрів України, керівників органів держвлади та їхніх заступників, народних депутатів України, сільських, селищних, міських голів, працівників правоохоронних органів України, суддів, суддів Конституційного Суду України, прокурорів. Їх пропонували зобов'язати повернутися в Україну протягом двох тижнів з моменту набуття чинності законом. Тих, хто цього не зробить, пропонували відправляти за ґрати на термін від 5 до 10 років.

Весняний призов на строкову військову службу до Збройних сил та інших військових формувань України у 2022 році не проводитиметься.



