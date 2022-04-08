Весняного призову до армії цього року не буде – Генштаб

Потреби у проведенні чергового призову юнаків на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає

Весняний призов на строкову військову службу до Збройних сил та інших військових формувань України у 2022 році не проводитиметься. Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

«Під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів. Таким чином, потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає», – ідеться у повідомленні.

Як пояснили у Генштабі, причиною стала військова агресія Російської федерації. Одночасно там нагадали, що нині відбувається загальна мобілізація усіх чоловіків призовного віку.

«З метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» в державі оголошено загальну мобілізацію», – зазначили військові.

В Україні розпочалася мобілізація військовозобов’язаних, які не входили до категорії резервістів «першої» черги – людей з бойовим досвідом. При цьому солдатів строкової служби залучатимуть до оборони держави лише в разі бойових дій на раніше мирній території.

Раніше правники пояснили, яке покарання світить тим, хто тікатиме від призову.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов попередив, що чоловіків, які незаконно виїхали, ловитимуть при поверненні в Україну.

Тим часом у квітні Росія розпочне приховану мобілізацію: залучатимуть засуджених. Також через брак резервів у РФ мобілізують боржників та аліментників.

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