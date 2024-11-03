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Баптист відмовився воювати, бо «віра забороняє вбивати людей». Суд ухвалив вирок

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Баптист відмовився воювати, бо «віра забороняє вбивати людей». Суд ухвалив вирок
Представник церкви баптистів відмовився отримувати повістку на мобілізацію, оскільки «його віра забороняє тримати зброю та вбивати людей»
фото: depositphotos.com

Обвинувачений відмовився від «бойової» повістки через релігійні переконання

Диканський районний суд Полтавської області визнав винним місцевого служителя церкви Євангельських християн-баптистів в ухиленні від мобілізації і призначив три роки тюрми, які замінив рік умовного терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, на початку вересня цього року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби у воєнний час в Збройних силах. Однак від вручення «бойової» повістки чоловік відмовився, мотивуючи своїми релігійними переконаннями.

У суді обвинувачений визнав вину. Розповів, що раніше не проходив військову службу. На початку повномасштабного вторгнення ходив до військкомату та оновлював свої дані. Також у 2024 році він скористався додатком «Резерв+», через який також оновив відомості. Повістку на мобілізацію відмовився отримувати через релігійні переконання, бо «його віра забороняє тримати зброю та вбивати людей».

Окремо Феміда з’ясувала, що обвинувачений проживає з дружиною, яка зараз у декретній відпустці; має двох малолітніх дітей (2,5 роки та 9 місяців). Також із ними живуть батьки-пенсіонери обвинуваченого. Він офіційно не працює, але займається ремонтом техніки, чим і заробляє на життя. Найближчим часом обвинувачений має намір організувати табір при церкві Євангельських християн-баптистів.

Суд вирішив не садити обвинуваченого до в’язниці і призначив умовний термін покарання. У вироку зазначено, що представник церкви баптистів вперше притягується до кримінальної відповідальності; визнав вину; має сталі соціальні зв’язки. Також відсутні обтяжуючі обставини.

Крім цього, Феміда врахувала висновок органу пробації, який оцінив ризик вчинення повторного кримінального правопорушення обвинуваченим як середній. Також орган пробації вважав, що виправлення особи можливе без позбавлення волі або обмеження волі.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

Крім цього, у Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

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Теги: війна релігія військові мобілізація Полтавщина вирок повістка ухилянти

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