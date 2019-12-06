Верховний Суд визнав незаконним виселення мешканців зі скандального гуртожитку в Києві



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7 листопада 2019 року сталися сутички, коли мешканців аварійного гуртожитку намагалися силою виселити Фото: Олександр Барабашко, Facebook

У Верховному Суді розглядається серія справ щодо мешканців гуртожитку на вул. Польовій, 19/8

4 грудня Верховний Суд ухвалив постанову, якою скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій про задоволення позову ПрАТ «Трест «Київміськбуд-2» про виселення мешканців гуртожитку на вул. Польовій, 19/8 у Києві через аварійний стан будинку.

Про це повідомляється на сторінці Верховного Суду у Facebook.

Це перша справа, яку Верховний Суд розглянув з-поміж серії аналогічних справ, що перебувають у його провадженні та стосуються мешканців гуртожитку.

Як відомо, на початку листопада відбулися спроби виселення осіб з гуртожитку на підставі рішення суду. Мешканці та громадські активісти звинувачували ПрАТ «Трест «Київміськбуд-2» у тому, що воно протиправно хоче знести гуртожиток і побудувати на його місці багатоповерховий будинок.

Верховний Суд, скасовуючи рішення попередніх інстанцій, виходив із того, що незадовільний стан будівлі гуртожитку та неможливість його експлуатації без проведення капітального ремонту або реконструкції не може бути підставою для виселення відповідачів згідно зі ст. 132 ЖК Української РСР.

Водночас відповідно до статей 19, 20 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» рішення про визнання гуртожитку аварійним чи непридатним для проживання людей приймається виконавчим органом відповідної місцевої ради на підставі обстеження в установленому чинним законодавством порядку стану гуртожитку (цілісного майнового комплексу чи його відокремленої частини) з наступним затвердженням сесією цієї ради.

Нагадаємо, 7 листопада на вулиці Польовій, 19/8 сталися сутички біля скандального гуртожитку.

На викладеному у групі «Гуртожиток м. Київ, вул. Польова, буд. 19/8» у Facebook відео видно, як люди у формі захопили гуртожиток і не пускають мешканців до будинку. На першому поверсі побиті вікна та двері.

Мешканці повідомили, що до гуртожитку увірвались представники виконавчої служби з «тітушками», які побили людей та змусили їх вийти з будинку. «Тітушки» застосували проти мешканців гуртожитку сльозогінний газ.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що осіб, які намагалися провокувати і силою виселяти людей з гуртожитку на вулиці Польовій, затримала поліція.

Також Кличко звернувся до правоохоронців з вимогою проконтролювати законність дій виконавчої служби та не допустити силового протистояння на вулиці Польовій.

Для з’ясування об’єктивних обставин цієї події до Солом’янського управління поліції було доставлено 11 осіб.