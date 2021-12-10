Не нашкріб 40 млн грн застави: віцемера Одеси арештували на два місяці

ВАКС змінив запобіжний захід в. о. заступника Одеського міського голови на тримання під вартою із заставою 24,97 млн грн

Строк дії запобіжного заходу Бриндаку у вигляді тримання під вартою до 7 лютого 2022 року включно

Заступника одеського мера Геннадія Труханова, віцемера Олега Бриндака заарештували на два місяці. Олег Бриндак не вніс заставу призначену Вищим антикорупційним судом, яка становила майже 40 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП та змінив запобіжний захід виконуючому обов’язки заступника Одеського міського голови – керуючого справами виконавчого комітету з застави на тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у сумі 24 970 000 грн.

Зазначається, що строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – до 7 лютого 2022 року включно.

Раніше повідомлялося, що суд заочно заарештував одеського мільярдера Галантерника.

Також у листопаді мер Одеси Геннадій Труханов, який проходить підозрюваним у справі про злочинну організацію, вніс заставу у розмірі 30 млн грн.

До слова, Вищий антикорупційний суд 28 жовтня частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до колишнього заступника одеського міського голови Петра Рябоконя запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3,8 млн грн.

Ексзаступника разом із іншими 15 людьми підозрюють у ймовірному завданні шкоди територіальній громаді міста Одеси через відчуження земельних ділянок.

Нагадаємо, мер Одеси Труханов вважає справу проти себе «політичним замовленням»

6 жовтня стало відомо, що генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри міському голові Одеси Геннадію Труханову.

У відповідь мер Одеси Геннадій Труханов записав відео, на якому стверджує, що всі звинувачення НАБУ безпідставні та штучно створені.

Також стало відомо, що розмір застави для одеського міського голови у справі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) складатиме 120 мільйонів гривень.

8 жовтня стали відомі нові прізвища підозрюваних у справі мера Одеси Труханова та злочинного угруповання, які підозрюються НАБУ в корупції. Крім Труханова, названо ще дев'ять прізвищ і оприлюднений текст самої підозри.