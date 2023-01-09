Судно з українським збіжжям сіло на мілину в Суецькому каналі

Три канальні буксири намагалися зняти судно з мілини

Glory перевозить понад 65 тисяч тонн кукурудзи з України до Китаю

Вантажне судно MV Glory, яке везе кукурудзу з України до Китаю, сіло на мілину в північній частині Суецького каналу поблизу єгипетського міста Ель-Кантара. Про це повідомила компанія Leth Agencies, що обслуговує канал, передає АР.

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Офіційні особи не повідомили про причини інциденту. Однак зазначається, що у неділю частину Єгипту, включаючи його північні провінції, охопила негода.

Зазначається, що три канальні буксири намагалися зняти судно з мілини. Проте супутникові дані показали, що наразі судно досі перебуває на односмуговій ділянці Суецького каналу на південь від Порт-Саїда.

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Пізніше Leth Agencies опублікувала графіку, яка свідчить, що Glory стоїть навпроти західного берега каналу в напрямку на південь, а не впоперек каналу.

Glory перевозить понад 65 тисяч тонн кукурудзи з України до Китаю.

Нагадаємо, що за час роботи «зернового коридору», станом на 30 грудня, з України було вивезено 15,9 млн тонн агропродукції.