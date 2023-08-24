Сухо і спекотно: прогноз погоди на 24 серпня

Майже в усій Україні сьогодні буде бездощовий день

У четвер 24 серпня на українців чекає мінлива хмарність. Опадів сьогодні практично не буде. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За прогнозами синоптиків, лише вночі на Закарпатті та в Карпатах, а вдень на крайньому півдні країни місцями піде невеликий короткочасний дощ із грозою.

Уночі та вранці у Карпатському регіоні місцями очікується туман.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вітер переважатиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 11-16°, вдень – 23-28°. У південній частині країни вночі стовпчик термометра покаже 17-22°, вдень сягне позначки 26-31°.

Прогноз погоди на 24 серпня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів.

Вітер подме північно-західний, 5-10 м/с.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Температура по області вночі становитиме 11-16°, вдень прогріється до 23-28°. У Києві вночі очікується 14-16°, а вдень сягне 25-27°.