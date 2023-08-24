Сухо і спекотно: прогноз погоди на 24 серпня
Майже в усій Україні сьогодні буде бездощовий день
У четвер 24 серпня на українців чекає мінлива хмарність. Опадів сьогодні практично не буде. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
За прогнозами синоптиків, лише вночі на Закарпатті та в Карпатах, а вдень на крайньому півдні країни місцями піде невеликий короткочасний дощ із грозою.
Уночі та вранці у Карпатському регіоні місцями очікується туман.
Вітер переважатиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме 11-16°, вдень – 23-28°. У південній частині країни вночі стовпчик термометра покаже 17-22°, вдень сягне позначки 26-31°.
У Києві та області сьогодні також спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів.
Вітер подме північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі становитиме 11-16°, вдень прогріється до 23-28°. У Києві вночі очікується 14-16°, а вдень сягне 25-27°.
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