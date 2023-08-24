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Сухо і спекотно: прогноз погоди на 24 серпня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Сухо і спекотно: прогноз погоди на 24 серпня
Температура вдень становитиме приблизно 23-31°
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Майже в усій Україні сьогодні буде бездощовий день

У четвер 24 серпня на українців чекає мінлива хмарність. Опадів сьогодні практично не буде. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, лише вночі на Закарпатті та в Карпатах, а вдень на крайньому півдні країни місцями піде невеликий короткочасний дощ із грозою.

Уночі та вранці у Карпатському регіоні місцями очікується туман.

Вітер переважатиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 11-16°, вдень – 23-28°. У південній частині країни вночі стовпчик термометра покаже 17-22°, вдень сягне позначки 26-31°.

Прогноз погоди на 24 серпня
Прогноз погоди на 24 серпня
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів.

Вітер подме північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 11-16°, вдень прогріється до 23-28°. У Києві вночі очікується 14-16°, а вдень сягне 25-27°.

Теги: прогноз погоди спека літо

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