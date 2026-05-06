Росія вдарила по дитячому садочку в Сумах

Максим Бурич
Сумський міський голова Олександр Лисенко оперативно підтвердив факти «прильотів»
На місці прильоту працюють усі екстрені служби.

У середу вранці, 6 травня, російські окупаційні війська завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Суми. Під вогнем опинився дитячий садочок, на місці влучання спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумського міського голову Олександра Лисенка.

Повітряна тривога в Сумській області була оголошена вранці через загрозу застосування ударних БпЛА. О 10:40 Повітряні сили ЗСУ офіційно попередили, що група російських безпілотників рухається безпосередньо в напрямку обласного центру.

Невдовзі після цього мешканці міста почули серію вибухів. Сумський міський голова Олександр Лисенко оперативно підтвердив факти «прильотів» та закликав людей не залишати укриттів до завершення загрози.

За попередньою інформацією, яку підтвердив очільник міста, один із дронів-камікадзе поцілив у будівлю дитячого садочка. Внаслідок вибуху в закладі виникла пожежа.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що двома ударними БпЛА росіяни вдарили по цивільній будівлі у центральній частині Сум.

«Триває рятувальна операція. Інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточнюється. Ворожа атака продовжується. Перебувайте у безпечних місцях», – розповів Олег Григоров.

Нагадаємо, протягом останньої доби російські окупаційні війська здійснили масовані атаки на прикордоння та обласний центр Сумської області. Внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. 

