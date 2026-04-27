Ворог вдарив по Сумщині керованими авіабомбами

Російська армія скинула бомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади в Сумській області

Війська Російської Федерації продовжують тероризувати прикордоння Сумської області, застосовуючи авіацію для ударів по цивільній інфраструктурі. Чергової атаки зазнала Ямпільська громада.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомляє, що по громаді ворог скинув керовані авіаційні бомби.

«Ворог керованими авіабомбами вдарив по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади. Пошкоджені дитячий садок та житлові будинки», – написав Олег Григоров.

Як повідомив Олег Григоров, нині на місцях влучань працюють екстрені служби.

Влада закликає мешканців прикордонних районів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, раніше за розпорядженням Олега Григорова на Сумщині було скорочено комендантську годину – відтепер вона триває з 00:00 до 05:00.

Також напередодні загарбники атакували дронами Роменську та Сумську громади, де пошкодили об’єкти транспортної та критичної інфраструктури. Пізно ввечері 26 квітня Сумська область опинилася під масованою атакою ворожих безпілотників. Попри роботу сил ППО та збиття частини цілей, зафіксовані влучання у кількох громадах регіону.

«Главком» також писав, що окупанти здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Суми. Під ударом опинився Зарічний район міста. Зафіксовано понад п’ять влучань на одній із прибудинкових територій. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, вибито вікна, загорілися цивільні автомобілі.