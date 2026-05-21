Центр протидії дезінформації оцінив шанси РФ захопити Харків та Суми

Великі втрати російської армії та українська оборона зривають плани ворога

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Росія може планувати наступи та захоплення українських міст, однак наразі не має достатньо сил для реалізації таких планів. Про це він написав на свой сторінці у соцмережах, передає «Главком».

«Ворог може планувати захопити хоч всю Україну, але наша протидія ефективна, втрати росіян великі, і достатніх сил для захоплення обласних центрів по типу Сум чи Харкова у ворога немає», – заявив він.

Коваленко наголосив, що російські окупанти дійсно намагаються посилювати тиск на фронті, однак українська оборона продовжує завдавати ворогу значних втрат.

«Так, тиск на фронті вони намагаються посилювати, але наша ефективна протидія по збільшенню їхніх втрат унеможливить всі негативні сценарії», – каже він.

Керівник Центру протидії дезінформації також іронічно прокоментував російські заяви про масштабні плани війни.

«Планувати росіяни можуть що завгодно. Соловйов їхній взагалі до Берліна планує дійти. Але реальність така, що це станеться хіба в клітці та наморднику», – підсумував Коваленко.

Нагадаємо, Збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації.

До слова, поблизу державного кордону України на території Білорусі наразі не фіксується переміщення особового складу чи військової техніки. Проте потенційна загроза з боку цієї країни залишається цілком реальною.

Як повідомлялося, Росія фактично контролює білоруську армію, а спільні ядерні навчання Кремль може використовувати передусім як інструмент тиску та залякування країн Євросоюзу.

Як зазначив Коваленко, Росія активно застосовує тему ядерної зброї в інформаційному просторі, подаючи її як можливий засіб нападу. «Водночас, РФ перекручує реальність так, що ніби це вимушена дія захисту. Вони пробують перетворити себе з агресора на жертву, і так у всьому», – зауважив він.