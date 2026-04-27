Чи вимикатимуть світло 28 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»

Ростислав Вонс
«Укренерго» радить перенести на денний час користування потужними електроприладами
Графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності не застосовуватимуться

Завтра, 28 квітня 2026 року, в Україні застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – 18:00 до 22:00», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Читайте також:

Читайте також

Чи вимикатимуть світло 25 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
24 квiтня, 19:26
«Укренерго» радить перенести на денний час користування потужними електроприладами
Чи вимикатимуть світло 23 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
22 квiтня, 20:18
Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація
Після удару РФ по енергетиці «Укренерго» закликало економити світло
16 квiтня, 11:36
Чи вимикатимуть світло 15 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 15 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
14 квiтня, 20:23
Знижені прайс-кепи негативно впливають на імпорт електроенергії в Україну – ICC Ukraine
Знижені прайс-кепи негативно впливають на імпорт електроенергії в Україну – ICC Ukraine
8 квiтня, 12:49
Колосальні 77% світового ринку нової вітрової енергії припадає на Китай
Вітрова енергетика покриває 11% попиту у світі – WWEA
6 квiтня, 19:05
Через знеструмлення у Славутичі розгорнуто Пункти незламності
Унаслідок атаки ворога Славутич залишився без світла
6 квiтня, 14:20
Відключення світла 3 квітня 2026 року у Києві: де шукати графіки
Відключення світла 3 квітня 2026 року у Києві: де шукати графіки
3 квiтня, 08:18
Диспетчерські служби оперативно перенаправляють автобуси
Збій енергосистеми у Києві: на Лівому березі виникли проблеми зі світлом та зупинився транспорт
28 березня, 12:13

«Волелюбний птах літає туди, куди забажає». Мадяр натякнув на нову хвилю ударів по Росії
«Волелюбний птах літає туди, куди забажає». Мадяр натякнув на нову хвилю ударів по Росії
Перша група поліціянтів їде на полігон на посилені тренування – Клименко
Перша група поліціянтів їде на полігон на посилені тренування – Клименко
Окупанти у Сумах знищили автостоянку з кількома десятками автомобілів
Окупанти у Сумах знищили автостоянку з кількома десятками автомобілів
У львівській багатоповерхівці стався вибух: загинула людина (фото)
У львівській багатоповерхівці стався вибух: загинула людина (фото)
На Сумщині скорочено комендантську годину
На Сумщині скорочено комендантську годину

«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Сьогодні, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Сьогодні, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Сьогодні, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
