Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Криміналізація закупівель електроенергії посилюється через судову практику – експерт

glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Відсутність чітких і стабільних правил гри підриває довіру до ринку»

Практика застосування судових рішень у сфері публічних закупівель електроенергії призводить до криміналізації дій, які раніше вважалися стандартною ринковою поведінкою, заявляє голова Громадської спілки «Енергетичний Союз» Ольга Тагієва.

За її словами, проблема полягає у зміні підходів до оцінки дій постачальників і замовників у межах виконання договорів постачання електроенергії.

Водночас практика публічних закупівель тривалий час формувалася на основі чинних правил і рекомендацій державних органів, які допускали коригування умов договорів у відповідь на ринкові зміни. Фактично ринок працював у тих правилах, які були закладені самою державою.

Однак подальша судова практика, зокрема рішення найвищих судових інстанцій, суттєво змінила підходи до оцінки таких дій. У результаті сформувалася ситуація, коли те, що раніше було звичайною ринковою практикою, почало трактуватися як порушення та ставати предметом перевірок і судових спорів.

Це створює системну колізію: учасники ринку діяли відповідно до чинних на той момент правил і рекомендацій, однак згодом отримали нове правове трактування вже після фактичного виконання договорів.

За оцінкою експертки, така ситуація призводить до зростання правової невизначеності, підвищення ризиків для постачальників і ускладнення роботи у бюджетному сегменті.

У підсумку, за її словами, відсутність чітких і стабільних правил гри підриває довіру до ринку та створює передумови для подальшої криміналізації ринкових дій у сфері публічних закупівель електроенергії.

Раніше Олександр Трохимець, віцепрезидент із питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) заявив, що судова та регуляторна практики у сфері публічних закупівель електроенергії створюють системні викривлення на ринку та підвищують ризики для стабільного постачання державним і комунальним споживачам.

Теги: електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua