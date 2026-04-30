Криміналізація закупівель електроенергії посилюється через судову практику – експерт

«Відсутність чітких і стабільних правил гри підриває довіру до ринку»

Практика застосування судових рішень у сфері публічних закупівель електроенергії призводить до криміналізації дій, які раніше вважалися стандартною ринковою поведінкою, заявляє голова Громадської спілки «Енергетичний Союз» Ольга Тагієва.

За її словами, проблема полягає у зміні підходів до оцінки дій постачальників і замовників у межах виконання договорів постачання електроенергії.

Водночас практика публічних закупівель тривалий час формувалася на основі чинних правил і рекомендацій державних органів, які допускали коригування умов договорів у відповідь на ринкові зміни. Фактично ринок працював у тих правилах, які були закладені самою державою.

Однак подальша судова практика, зокрема рішення найвищих судових інстанцій, суттєво змінила підходи до оцінки таких дій. У результаті сформувалася ситуація, коли те, що раніше було звичайною ринковою практикою, почало трактуватися як порушення та ставати предметом перевірок і судових спорів.

Це створює системну колізію: учасники ринку діяли відповідно до чинних на той момент правил і рекомендацій, однак згодом отримали нове правове трактування вже після фактичного виконання договорів.

За оцінкою експертки, така ситуація призводить до зростання правової невизначеності, підвищення ризиків для постачальників і ускладнення роботи у бюджетному сегменті.

У підсумку, за її словами, відсутність чітких і стабільних правил гри підриває довіру до ринку та створює передумови для подальшої криміналізації ринкових дій у сфері публічних закупівель електроенергії.

Раніше Олександр Трохимець, віцепрезидент із питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) заявив, що судова та регуляторна практики у сфері публічних закупівель електроенергії створюють системні викривлення на ринку та підвищують ризики для стабільного постачання державним і комунальним споживачам.