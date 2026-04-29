Перегляд прайс-кепів розблокував роботу розподіленої генерації в умовах дефіциту електроенергії – голова НКРЕКП

Голова НКРЕКП Юрій Власенко

«НКРЕКП переглянуло підходи до формування граничних цін на ринку електричної енергії»

Голова НКРЕКП Юрій Власенко у Верховній Раді заявив, що перегляд граничних цін на ринку електроенергії є необхідним кроком для підтримки роботи генерації у періоди дефіциту.

«НКРЕКП переглянуло підходи до формування граничних цін на ринку електричної енергії. Ухвалене регулятором рішення щодо рівня граничних цін дозволяє об'єктам розподіленої генерації працювати в години дефіциту потужності, навіть за умови закупівлі газу за ринковими цінами», – зазначив Власенко.

Він підкреслив, що мета рішення – не створення додаткових прибутків для виробників, а забезпечення стабільності енергосистеми в критичні періоди.

«Хочу підкреслити, йдеться про не надприбутки, а йдеться про те, щоб генерація працювала саме тоді, коли вона критично потрібна енергосистемі», – наголосив він.

За словами очільника Регулятора, паралельно держава спрощує доступ до інфраструктури та умови для запуску нової генерації, зокрема через дерегуляцію приєднання до мереж і спрощення ліцензування. Це має прискорити введення нових потужностей і посилити стійкість енергосистеми в умовах війни.

Нагадаємо, керівник енергетичних програм ГО «Український інститут майбутнього» Адріан Прокіп виступає за поступове скасування прайс-кепів. Він назвав цей крок необхідною умовою євроінтеграції енергетичного ринку України.

Перегляд прайс-кепів розблокував роботу розподіленої генерації в умовах дефіциту електроенергії – голова НКРЕКП
Екомито СВАМ загрожує економічній та національній безпеці України – дослідження GMK Center
Міжнародний реєстр збитків відкриває п'ять нових категорій для бізнесу та держави: що відомо
Штучний інтелект у металургії перетворюється із інструменту у частину бізнес-стратегії – Metinvest Digital
«Ліси України» і не тільки. Президент анонсував кадрові зміни в державних компаніях
13 млрд грн на ремонт доріг: хто виграє найбільші тендери в Україні

