Перегляд прайс-кепів розблокував роботу розподіленої генерації в умовах дефіциту електроенергії – голова НКРЕКП

«НКРЕКП переглянуло підходи до формування граничних цін на ринку електричної енергії»

Голова НКРЕКП Юрій Власенко у Верховній Раді заявив, що перегляд граничних цін на ринку електроенергії є необхідним кроком для підтримки роботи генерації у періоди дефіциту.

«НКРЕКП переглянуло підходи до формування граничних цін на ринку електричної енергії. Ухвалене регулятором рішення щодо рівня граничних цін дозволяє об'єктам розподіленої генерації працювати в години дефіциту потужності, навіть за умови закупівлі газу за ринковими цінами», – зазначив Власенко.

Він підкреслив, що мета рішення – не створення додаткових прибутків для виробників, а забезпечення стабільності енергосистеми в критичні періоди.

«Хочу підкреслити, йдеться про не надприбутки, а йдеться про те, щоб генерація працювала саме тоді, коли вона критично потрібна енергосистемі», – наголосив він.

За словами очільника Регулятора, паралельно держава спрощує доступ до інфраструктури та умови для запуску нової генерації, зокрема через дерегуляцію приєднання до мереж і спрощення ліцензування. Це має прискорити введення нових потужностей і посилити стійкість енергосистеми в умовах війни.

Нагадаємо, керівник енергетичних програм ГО «Український інститут майбутнього» Адріан Прокіп виступає за поступове скасування прайс-кепів. Він назвав цей крок необхідною умовою євроінтеграції енергетичного ринку України.