Супрун розказала про небезпеку від солодких напоїв



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Супрун нагадала, що середня норма цукру для дорослої людини - 25-50 грам в день (5-10 чайних ложок)

Надлишок цукру в організмі призводить карієсу, стійкості до інсуліну, діабету другого типу, ожиріння і серцево-судинних захворювань, - очільниця МОЗ

Виконуюча обов’язки міністра охорони Уляна Супрун здоров’я заявила, що багато людей навіть не ідять фрукти проти ночі, бо там багато цукру, проте «з напоями легко втрачають пильність, і подекуди випивають значно більше цукру та сильно шкодять своєму організму». Про це в.о. міністра охорони здоров'я повідомила у Facebook.

Як зазначила Супрун, доданий цукор - той, якого не було в продукті до обробки людиною. «І він може стати причиною карієсу, стійкості до інсуліну, діабету другого типу, ожиріння і серцево-судинних захворювань», - наголошує очільниця МОЗ.

Супрун нагадала, що середня норма цукру для дорослої людини - 25-50 грам в день (5-10 чайних ложок).

«У маленькій пляшці коли є 35 грамів цукру, у пляшці солодкого холодного чаю - 20-55 грамів, у маленькій пляшечці солодкого йогурту - 30 грамів, а в соках - 10 грамів цукру на 100 мілілітрів (цукор є в самих фруктах, але, на відміну від них, у соках немає клітковини, тому їхній глікемічний індекс вищий)», - зауважує керівниця МОЗ.

Це не пост про боротьбу з вуглеводами і цукром, і не заклик рахувати калорії. Це заклик обирати повноцінну їжу і напої, та свідомо ставитися до всього, що споживаємо.

Раніше Супрун пояснила, чому не можна пити алкоголь під час вагітності.