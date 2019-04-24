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    Суспільство

    Сущенко надіслав з колонії новий малюнок, виконаний фарбами з чаю та лушпиння

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    Роман Сущенко намалював малюнок технікою, яку він використовує, коли&nbsp;закінчуються всі фарби та інші художні матеріали - Сущенко надіслав з колонії новий малюнок, виконаний фарбами з чаю та лушпиння
    Роман Сущенко намалював малюнок технікою, яку він використовує, коли закінчуються всі фарби та інші художні матеріали

    На звороті малюнка журналіст вказав: «Роман Сущенко. 2019. Греція. Акрополь. Папір, кулькова ручка, акварель, чай, лушпиння цибулі».

    Український журналіст Роман Сущенко, незаконно засуджений у РФ, надіслав з колонії новий малюнок. Цього разу він зобразив грецький Акрополь, повідомляє «Укрінформ».

    Зазначається, що на звороті малюнка журналіст вказав: «Роман Сущенко. 2019. Греція. Акрополь. Папір, кулькова ручка, акварель, чай, лушпиння цибулі».

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    Як зазначила донька політв'язня Юлія Сущенко, малюнок виконаний технікою, яку її батько використовував під час створення робіт у СІЗО «Лефортово». Це пов'язано з тим, що у нього майже закінчилися усі фарби та інші художні матеріали, а бандероль з усім необхідним уже довгий час не віддають.

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    Раніше Сущенко надсилав із колонії зимовий пейзаж із Києво-Печерською лаврою, квітковий натюрморт, два малюнки для сина, зображення Руанського собору, собору святої Софії (цей малюнок подарований митрополиту Київському і всієї України Епіфанію), Київського костелу св. Миколая, Львова та Макарської Рив'єри у Хорватії.

    Вперше презентація виставки малюнків Сущенка відбулася торік у Києві, потім їх показали у Брюссельському прес-клубі, у Варшаві, Парижі та Кишиневі.

    З 4 по 28 квітня виставка «Мистецтво з-за ґрат» проходить також у КМДА.

    Журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.

    Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

    7 листопада стало відомо, що Сущенка етапували до колонії № 11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).

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