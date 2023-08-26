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Священник Московської церкви під час хресного ходу купував алкоголь – ЗМІ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Священник Московської церкви під час хресного ходу купував алкоголь – ЗМІ
Виявилося, що алкоголь купував діючий клірик УПЦ МП
фото: Хмельницький LIVE

Парафіяни заявили, що священник – провокатор та хоче дискредитувати хресний хід

Під час хресного ходу на заході України, який Московський патріархат провів попри заборону місцевої влади, представники УПЦ МП прийняли свого ж священнослужителя за провокатора. Про це пише «Хмельницький LIVE».

Священник Московської церкви під час хресного ходу купував алкоголь – ЗМІ фото 1

«У магазинах по дорозі він кілька разів демонстративно купував алкогольні напої. Звісно, що ці покупки місцеві жителі знімали на відео. На запитання: «Навіщо ви це робите?» відповідав: «Так треба». Можна припустити, що завдання цього чоловіка – максимально дискредитувати хресний хід», – писали у пабліках Московського патріархату.

Священник Московської церкви під час хресного ходу купував алкоголь – ЗМІ фото 2

За інформацією видання, «провокатором» виявився діючий клірик УПЦ МП з Київської єпархії диякон Олег Губар.

Священник Московської церкви під час хресного ходу купував алкоголь – ЗМІ фото 3

Раніше російський піп подякував Сталіну за вбивства священників.

Також монах УПЦ (МП) архімандрит Арефа закликав розстріляти усіх ченців Києво-Печерської лаври.

 

Теги: алкоголь хресний хід священник відео

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