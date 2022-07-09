Свято, що спрямовує на добрі вчинки. Зеленський привітав мусульман із Курбан-байрамом

«Вірю, що настане рік, коли будемо вітати одне одного у вільному Криму»

Курбан-байрам – це одне з двох головних свят мусульман

Володимир Зеленський у ніч із 8 на 9 липня у зверненні привітав мусульман із Курбан-байрамом. Президент пояснив, що це свято, яке вчить жертовності й спрямовує людей на добрі вчинки.

«9 липня мусульманська громада починає відзначати Курбан-Байрам. Це особливе свято, яке вчить жертовності й спрямовує людей на добрі вчинки», – сказав Зеленський.

Президент України розповів, що вітає усіх мусульман України та світу й бажає, щоб панування миру відновилося, а всіляке зло завжди програвало. І що швидше, то краще.

«Цього особливо очікує кримськотатарський народ, і я вірю, що настане рік, коли будемо вітати одне одного у вільному Криму. Курбан байраминиз хайирли вє мубарэк олсун! Вітаю з благословенним святом – Курбан-Байрамом!», – завершив Зеленський.

Курбан-байрам – це одне з двох головних свят мусульман. Воно починається після 70 днів закінчення посту урази, в день закінчення Хаджу та триває три – чотири дні. Кожен мусульманин має зробити жертвоприношення, тобто вбити тварину – вівцю, козу чи корову. Далі мусульмани ходять одне до одного в гості, влаштовують трапези, дарують подарунки.

Нагадаємо, також Зеленський розповів, як вітав Залужного з днем народження.

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