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    Суспільство

    Свято, що спрямовує на добрі вчинки. Зеленський привітав мусульман із Курбан-байрамом

    &laquo;Вірю, що настане рік, коли будемо вітати одне одного у вільному Криму&raquo; - Свято, що спрямовує на добрі вчинки. Зеленський привітав мусульман із Курбан-байрамом
    «Вірю, що настане рік, коли будемо вітати одне одного у вільному Криму»
    фото: Офіс президента

    Курбан-байрам – це одне з двох головних свят мусульман

    Володимир Зеленський у ніч із 8 на 9 липня у зверненні привітав мусульман із Курбан-байрамом. Президент пояснив, що це свято, яке вчить жертовності й спрямовує людей на добрі вчинки.

    «9 липня мусульманська громада починає відзначати Курбан-Байрам. Це особливе свято, яке вчить жертовності й спрямовує людей на добрі вчинки», – сказав Зеленський.

    Президент України розповів, що вітає усіх мусульман України та світу й бажає, щоб панування миру відновилося, а всіляке зло завжди програвало. І що швидше, то краще.

    «Цього особливо очікує кримськотатарський народ, і я вірю, що настане рік, коли будемо вітати одне одного у вільному Криму. Курбан байраминиз хайирли вє мубарэк олсун! Вітаю з благословенним святом – Курбан-Байрамом!», – завершив Зеленський.

    Курбан-байрам – це одне з двох головних свят мусульман. Воно починається після 70 днів закінчення посту урази, в день закінчення Хаджу та триває три – чотири дні. Кожен мусульманин має зробити жертвоприношення, тобто вбити тварину – вівцю, козу чи корову. Далі мусульмани ходять одне до одного в гості, влаштовують трапези, дарують подарунки.

    Нагадаємо, також Зеленський розповів, як вітав Залужного з днем народження.

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    Теги: росія окупанти війна мусульмани Володимир Зеленський громада Україна президент окупація #stoprussia
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    Свято, що спрямовує на добрі вчинки. Зеленський привітав мусульман із Курбан-байрамом