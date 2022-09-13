Тепло повертається? Якою буде погода 14 вересня
У більшості областей завтра дощитиме, температура підніметься до +24
Завтра, 14-го вересня, температура повітря впродовж дня становитиме +17..+22 градуси. На південному заході, а саме на Одещині, у Чернівецькій області та частині Вінниччини ймовірно до +24 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
«Свіжіше повітря очікується на північному сході, на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, тут близько +12..+16 градусів», – йдеться в повідомленні.
Дощі пройдуть вночі на Лівобережжі. Вдень можливі невеликі дощі у західних, північних, центральних (окрім Вінниччини) та східних областях. У південній частині України завтра опадів не передбачається.
Вітер західний, північно-західний, помірний.
У Києві 14-го вересня дощ ймовірний, але переважно або невеликий, або мрякою, або просто вологість може сісти густо, туманно. Температура повітря у столиці у середу максимально +18+20 градусів.
Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня, в Україні очікуються дощі. Опадів не передбачається лише на заході.
Коментарі — 0