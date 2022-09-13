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Тепло повертається? Якою буде погода 14 вересня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Тепло повертається? Якою буде погода 14 вересня
У Києві 14-го вересня дощ ймовірний, але переважно невеликий
фото ілюстративне

У більшості областей завтра дощитиме, температура підніметься до +24

Завтра, 14-го вересня, температура повітря впродовж дня становитиме +17..+22 градуси. На південному заході, а саме на Одещині, у Чернівецькій області та частині Вінниччини ймовірно до +24 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

«Свіжіше повітря очікується на північному сході, на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, тут близько +12..+16 градусів», – йдеться в повідомленні.

Дощі пройдуть вночі на Лівобережжі. Вдень можливі невеликі дощі у західних, північних, центральних (окрім Вінниччини) та східних областях. У південній частині України завтра опадів не передбачається.

Вітер західний, північно-західний, помірний.

У Києві 14-го вересня дощ ймовірний, але переважно або невеликий, або мрякою, або просто вологість може сісти густо, туманно. Температура повітря у столиці у середу максимально +18+20 градусів.

Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня, в Україні очікуються дощі. Опадів не передбачається лише на заході.

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Теги: прогноз погоди Україна дощ

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