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Україну накриють сильні зливи: якою буде погода 13 вересня

Альона Боженко
glavcom.ua
Україну накриють сильні зливи: якою буде погода 13 вересня
Прогноз погоди на 13 вересня
фото ілюстративне

У південних областях України буде хмарно

У вівторок, 13 вересня, в Україні очікуються дощі. Опадів не передбачається лише на заході. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У центральній Україні буде хмарно, дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від +16 до +18 градусів, а вночі від +9 до +11. У західних областях очікується похмура погода. Денна температура повітря становитиме від +13 до +15 градусів за Цельсієм, а нічна температура коливатиметься від +8 до +10.

На півночі України стовпчики термометрів покажуть температуру повітря вдень від +13 до +15 градусів, а вночі від +8 до +11 градусів. У східних регіонах температура повітря вдень становитиме від +17 до +19 градусів, а вночі від +10 до +12.

У південних областях України буде хмарно, дощі. Денна температура повітря становитиме від +17 до +20 градусів Цельсія, а нічна температура коливатиметься від +12 до +14.

Україну накриють сильні зливи: якою буде погода 13 вересня фото 1
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Теги: прогноз погоди Україна

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