Тимошенко зібрала мітинг у Жашкові на Черкащині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тимошенко закликала всіх людей єднатися заради чесних виборів

Політик заявила, що вчора підписала меморандум за чесні вибори та протидію фальсифікаціям

Лідер партії «Батьківщина» і кандидат у президенти Юлія Тимошенко зібрала мітинг у Жашкові на Черкащині, де закликала українців єднатися для протидії фальсифікаціям. Про це йдеться на партійному сайті.

Тимошенко нагадала, що вчора разом з іншими кандидатами в президенти підписала меморандум за чесні вибори та протидію фальсифікаціям.

«Ми підписали між опозиційними силами спеціальну угоду. З фальсифікацією, з руйнацією виборів, з нечесністю борються всі опозиційні сили разом», – наголосила політик. Цю ідею активно підтримали і громадські організації.

Проте, зауважила Тимошенко, єднання заради чесних виборів та справедливості потрібно і серед людей.

«Якщо ми хочемо мати успішну державу, нам треба єднатися всім народом», – сказала кандидат у президенти і додала, що якщо ми об’єднаємось, як країна, тоді нам все до снаги.

Голова партії «Батьківщина» заявила, що за її заявами про фальсифікації вже розпочаті кримінальні провадження.