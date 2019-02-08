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    Суспільство

    Тимошенко зібрала мітинг у Жашкові на Черкащині

    • Розсилка
    Тимошенко закликала всіх людей єднатися заради чесних виборів&nbsp; - Тимошенко зібрала мітинг у Жашкові на Черкащині
    Тимошенко закликала всіх людей єднатися заради чесних виборів 

    Політик заявила, що вчора підписала меморандум за чесні вибори та протидію фальсифікаціям

    Лідер партії «Батьківщина» і кандидат у президенти Юлія Тимошенко зібрала мітинг у Жашкові на Черкащині, де закликала українців єднатися для протидії фальсифікаціям. Про це йдеться на партійному сайті.  

    Тимошенко нагадала, що вчора разом з іншими кандидатами в президенти підписала меморандум за чесні вибори та протидію фальсифікаціям.

    «Ми підписали між опозиційними силами спеціальну угоду. З фальсифікацією, з руйнацією виборів, з нечесністю борються всі опозиційні сили разом», – наголосила політик. Цю ідею активно підтримали і громадські організації.

    Проте, зауважила Тимошенко, єднання заради чесних виборів та справедливості потрібно і серед людей.

    «Якщо ми  хочемо мати успішну державу, нам треба єднатися всім народом», – сказала кандидат у президенти і додала, що якщо ми об’єднаємось, як країна, тоді нам все до снаги.

    Голова партії «Батьківщина» заявила, що за її заявами про фальсифікації вже розпочаті кримінальні провадження.

    До вашої уваги:  
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