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    Вчені знайшли спосіб продовжити термін служби акумуляторів смартфонів

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    Вчені знайшли спосіб продовжити термін служби акумуляторів смартфонів - Вчені знайшли спосіб продовжити термін служби акумуляторів смартфонів
    Вчені знайшли спосіб продовжити термін служби акумуляторів смартфонів
    фото: freepik.com

    Експеримент на тестових батареях показав, що ізольований літій може бути відновлений за допомогою змін у процесі зарядки

    Вчені зі Стенфордського університету та Національної прискорювальної лабораторії SLAC США провели експеримент, під час якого неактивний літій у складі акумулятора повернув працездатність.

    Це, на думку дослідників, дало змогу збільшити термін служби тестової батареї на 30%.

    Вчені відзначають, що деградація літієвих акумуляторів відбувається через утворення так званих острівців неактивного літію. Вони утворюються під час циклічного використання батареї. Так, іони літію переміщуються між двома електродами, причому деякі з них виходять з ладу і стають електрохімічно неактивними, утворюючи скупчення, внаслідок чого відбувається зниження ємності батареї.

    Проте вчені припустили, що за особливих умов зарядного та розрядного струму можна зрушити неактивний літій у бік одного або іншого електрода та повернути його до життя. Працюючи над досягненням цієї мети, вчені провели експеримент на тестових батареях і використовуючи комп'ютерне моделювання показали, що ізольований літій може бути відновлений за допомогою змін у процесі зарядки. За словами команди, цей прорив збільшив термін служби тестової батареї на 30%.

    Дослідники відзначили, що на цьому етапі відновити ємність акумулятора в домашніх умовах неможливо.

    Літій-іонні акумулятори широко поширені у сучасній побутовій електронній техніці, електромобілях, телефонах, ноутбуках тощо.

    Теги: США смартфон
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    Вчені знайшли спосіб продовжити термін служби акумуляторів смартфонів