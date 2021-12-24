Вчені знайшли спосіб продовжити термін служби акумуляторів смартфонів

Експеримент на тестових батареях показав, що ізольований літій може бути відновлений за допомогою змін у процесі зарядки

Вчені зі Стенфордського університету та Національної прискорювальної лабораторії SLAC США провели експеримент, під час якого неактивний літій у складі акумулятора повернув працездатність.

Це, на думку дослідників, дало змогу збільшити термін служби тестової батареї на 30%.

Вчені відзначають, що деградація літієвих акумуляторів відбувається через утворення так званих острівців неактивного літію. Вони утворюються під час циклічного використання батареї. Так, іони літію переміщуються між двома електродами, причому деякі з них виходять з ладу і стають електрохімічно неактивними, утворюючи скупчення, внаслідок чого відбувається зниження ємності батареї.

Проте вчені припустили, що за особливих умов зарядного та розрядного струму можна зрушити неактивний літій у бік одного або іншого електрода та повернути його до життя. Працюючи над досягненням цієї мети, вчені провели експеримент на тестових батареях і використовуючи комп'ютерне моделювання показали, що ізольований літій може бути відновлений за допомогою змін у процесі зарядки. За словами команди, цей прорив збільшив термін служби тестової батареї на 30%.

Дослідники відзначили, що на цьому етапі відновити ємність акумулятора в домашніх умовах неможливо.

Літій-іонні акумулятори широко поширені у сучасній побутовій електронній техніці, електромобілях, телефонах, ноутбуках тощо.