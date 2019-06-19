Топ-3 найбагатших нардепів і джерела їхнього доходу – ЗМІ
Зарплата багатих нардепів становить лише 7% від їхніх прибутків
До Топ-3 найбагатших людей у Верховній Раді входять Вадим Новинський, Максим Єфімов та Сергій Мартинюк
У трьох найбагатших нардепів із різних фракцій: Вадима Новинського, Максима Єфімова та Сергія Мартинюка зарплата становить лише 7% доходу.
Про це повідомляє Liga.net.
«Трійка найбагатших депутатів Ради в 2018-му році - Вадим Новинський (Опозиційний блок), Максим Єфімов (БПП) і Сергій Мартиняк (Воля народу). Природно, це не зарплата. У 2018 році 38% із загального пирога - це інші доходи ( наприклад, кредит), 33% - дивіденди. Зарплата становить лише 7%», - пише видання.
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