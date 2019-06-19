  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Топ-3 найбагатших нардепів і джерела їхнього доходу – ЗМІ

    • Розсилка
    Зарплата багатих нардепів становить лише 7% від їхніх прибутків - Топ-3 найбагатших нардепів і джерела їхнього доходу – ЗМІ
    Зарплата багатих нардепів становить лише 7% від їхніх прибутків

    До Топ-3 найбагатших людей у Верховній Раді входять Вадим Новинський, Максим Єфімов та Сергій Мартинюк

    У трьох найбагатших нардепів із різних фракцій: Вадима Новинського, Максима Єфімова та Сергія Мартинюка зарплата становить лише 7% доходу.

    Про це повідомляє Liga.net.

    «Трійка найбагатших депутатів Ради в 2018-му році - Вадим Новинський (Опозиційний блок), Максим Єфімов (БПП) і Сергій Мартиняк (Воля народу). Природно, це не зарплата. У 2018 році 38% із загального пирога - це інші доходи ( наприклад, кредит), 33% - дивіденди. Зарплата становить лише 7%», - пише видання.

    Читайте також

    .jpg_123

    Нагадаємо, в оновленому рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes Рінат Ахметов посів 272-е місце.

    Читайте також
    Верховна Рада депутати гроші Вадим Новинський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ