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Трагічно загинув батько генерала Марченка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Трагічно загинув батько генерала Марченка
Мопед із батьком генерала збив легковий автомобіль
фото: Дмитро Марченко / Facebook

Марченко: «Це той рідкісний випадок, коли ти розумієш, що можеш далеко не все»

У дорожньо-транспортній пригоді загинув батько генерал-майора Дмитра Марченка, який на початку повномасштабної війни з РФ керував обороною Миколаєва. Про це повідомив сам офіцер в соцмережах.

Мопед із батьком генерала збив легковий автомобіль, який виїхав на смугу зустрічного руху.

«Хороші люди не вмирають – вони йдуть у небо! Ти був найкращим батьком і прекрасним чоловіком! Я робив і роблю все, щоб ти мною тільки пишався, найстрашніше покарання для мене, це твоє розчарування! Пробач, що не зміг… я дуже старався!! Але це той рідкісний випадок, коли ти розумієш, що можеш далеко не все! Спочивай з миром, рідний, ти був кращим батьком і прикладом для наслідування. Шалено вдячний лікарям Миколаївської ЛШМД та Вознесенської лікарні, які разом зі мною до останнього боролися за твоє життя!!!! Боляче... дуже боляче...», – написав Марченко.

Трагічно загинув батько генерала Марченка фото 1

Нагадаємо, у неділю, 19 березня, смертельна ДТП сталася за участю народного депутата від партії «Слуга народу» Володимира Гевко. 

У ДБР повідомили, що аварія сталась на автодорозі сполученням «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» у селищі Золочівського району Львівської області. Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, збив пішохода.

Теги: ДТП Дмитро Марченко смерть

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