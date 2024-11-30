Третя штурмова уразила на Харківщині північнокорейський протитанковий ракетний комплекс
Також воїни спалили російський «Урал» та уразили захований окупантами КамАЗ
Бійці 3-ї окремої штурмової бригади уразили північнокорейський протитанковий ракетний комплекс. Це сталося у Харківській області. Про це повідомляє пресслужба бригади.
Як зазначається, пілоти FPV-дронів у Харківській області поцілили у північнокорейський далекобійний самохідний ПТРК Bulsae-4.
Також воїни спалили російський «Урал» та уразили захований окупантами КамАЗ.
Дісталося і піхоті противника. Третя штурмова зазначає, що оператори дронів атакували окупантів у будинку, а також замасковані укриття загарбників.
🔥FPV-пілоти Третьої штурмової на рубежах Харківщини уразили ворожий ПТРК Bulsae-4 — і це лише початок! pic.twitter.com/yhg8azj0Pw— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 30, 2024
Бригада показала кадри бойової роботи. На відео зафіксовано дії підрозділу «Вітролом», бійців батальйону безпілотних систем.
Нагадаємо, упродовж листопада підрозділи Сил оборони уразили чимало дороговартісних зразків техніки та озброєння окупантів. Серед них зенітно-ракетні комплекси «Бук» різних модифікацій, «Тор» та С-400 «Тріумф», важкі вогнеметні системи залпового вогню «Солнцепьок», комплекс РЕБ «Борисоглєбськ-2» та РЛС «Зоопарк».
Також від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 740400 своїх солдатів. А також 9463 танків, 19355 бойових бронованих машин, 20909 артилерійських систем та 1253 РСЗВ.
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