Третя штурмова уразила на Харківщині північнокорейський протитанковий ракетний комплекс

Також воїни спалили російський «Урал» та уразили захований окупантами КамАЗ

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади уразили північнокорейський протитанковий ракетний комплекс. Це сталося у Харківській області. Про це повідомляє пресслужба бригади.

Як зазначається, пілоти FPV-дронів у Харківській області поцілили у північнокорейський далекобійний самохідний ПТРК Bulsae-4.

Також воїни спалили російський «Урал» та уразили захований окупантами КамАЗ.

Дісталося і піхоті противника. Третя штурмова зазначає, що оператори дронів атакували окупантів у будинку, а також замасковані укриття загарбників.

🔥FPV-пілоти Третьої штурмової на рубежах Харківщини уразили ворожий ПТРК Bulsae-4 — і це лише початок! pic.twitter.com/yhg8azj0Pw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 30, 2024

Бригада показала кадри бойової роботи. На відео зафіксовано дії підрозділу «Вітролом», бійців батальйону безпілотних систем.

Bulsae-4 – це далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс, який виробляє КНДР. У липні 2024 року вперше повідомлялося про використання Росією цього озброєння на фронті. Bulsae-4 може уражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 км.

Нагадаємо, упродовж листопада підрозділи Сил оборони уразили чимало дороговартісних зразків техніки та озброєння окупантів. Серед них зенітно-ракетні комплекси «Бук» різних модифікацій, «Тор» та С-400 «Тріумф», важкі вогнеметні системи залпового вогню «Солнцепьок», комплекс РЕБ «Борисоглєбськ-2» та РЛС «Зоопарк».

Також від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 740400 своїх солдатів. А також 9463 танків, 19355 бойових бронованих машин, 20909 артилерійських систем та 1253 РСЗВ.