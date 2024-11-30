Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Третя штурмова уразила на Харківщині північнокорейський протитанковий ракетний комплекс

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Третя штурмова уразила на Харківщині північнокорейський протитанковий ракетний комплекс
Ракетний комплекс Bulsae-4 із КНДР
фото з відкритих джерел

Також воїни спалили російський «Урал» та уразили захований окупантами КамАЗ

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади уразили північнокорейський протитанковий ракетний комплекс. Це сталося у Харківській області. Про це повідомляє пресслужба бригади.

Як зазначається, пілоти FPV-дронів у Харківській області поцілили у північнокорейський далекобійний самохідний ПТРК Bulsae-4.

Також воїни спалили російський «Урал» та уразили захований окупантами КамАЗ.

Дісталося і піхоті противника. Третя штурмова зазначає, що оператори дронів атакували окупантів у будинку, а також замасковані укриття загарбників.

Бригада показала кадри бойової роботи. На відео зафіксовано дії підрозділу «Вітролом», бійців батальйону безпілотних систем.

Bulsae-4 – це далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс, який виробляє КНДР. У липні 2024 року вперше повідомлялося про використання Росією цього озброєння на фронті. Bulsae-4 може уражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 км.

Нагадаємо, упродовж листопада підрозділи Сил оборони уразили чимало дороговартісних зразків техніки та озброєння окупантів. Серед них зенітно-ракетні комплекси «Бук» різних модифікацій, «Тор» та С-400 «Тріумф», важкі вогнеметні системи залпового вогню «Солнцепьок», комплекс РЕБ «Борисоглєбськ-2» та РЛС «Зоопарк».

Також від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 740400 своїх солдатів. А також 9463 танків, 19355 бойових бронованих машин, 20909 артилерійських систем та 1253 РСЗВ.

Читайте також:

Теги: зоопарк укриття озброєння відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Італія відповіла, чи відправить свої війська в Україну
Італія відповіла, чи відправить свої війська в Україну
25 листопада, 22:15
Американські підрядники ремонтуватимуть техніку для ЗСУ
США дозволили своїм оборонним підрядникам обслуговувати озброєння в Україні
8 листопада, 21:30
Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії
Сирський: ситуація на фронті має тенденцію до загострення
9 листопада, 21:56
У 2014 році Прокопів погрожував активістам Луганського Євромайдану
«Хотів, щоб у Луганську було, як у Москві». Один із найвідоміших сепаратистів потрапив у полон
12 листопада, 14:36
Унаслідок атаки балістики у Києві зафіксоване влучання
Перша масована атака за останні 73 дні: деталі ранкового обстрілу столиці
13 листопада, 09:12
Ситуація на фронті 15 листопада
Росіяни просунулись до Куп'янська, але не змогли втримати плацдарм – карти ISW
15 листопада, 06:10
Українські партизани працюють у Криму
Українські партизани показали геолокацію та фото системи «Панцир-С1» у Криму
18 листопада, 22:49
Продуктові ярмарки пройдуть в усіх районах столиці
Яйця, овочі та фрукти: де у Києві протягом тижня купити фермерські продукти
19 листопада, 09:21
У Пакистані силовики відкрили вогонь по протестувальникам
У Пакистані силовики відкрили вогонь по протестувальникам
27 листопада, 01:34

Події в Україні

Росіяни отримують від КНДР один із головних засобів терору українців
Росіяни отримують від КНДР один із головних засобів терору українців
Зеленський розповів, як Україна використовує F-16
Зеленський розповів, як Україна використовує F-16
Третя штурмова уразила на Харківщині північнокорейський протитанковий ракетний комплекс
Третя штурмова уразила на Харківщині північнокорейський протитанковий ракетний комплекс
До України все частіше їдуть «воєнні туристи», щоб побачити наслідки війни
До України все частіше їдуть «воєнні туристи», щоб побачити наслідки війни
Міноборони назвало «жирні цілі», які Сили оборони знищили в листопаді
Міноборони назвало «жирні цілі», які Сили оборони знищили в листопаді
Чи можна частково відкрити небо над Україною: Шмигаль зробив заяву
Чи можна частково відкрити небо над Україною: Шмигаль зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 листопада 2024
14K
Бурятка, яка очолила школу в окупованому Токмаку, обурена мовою місцевих дітей
11K
Крадії масово достроково виходять із українських в’язниць. Нардеп пояснив, що відбувається
5917
Самі захочуть до війська. Міноборони готує для 18-25-річних мотиваційні контракти
4798
День Андрія: історія свята, традиції, заборони, ворожіння та привітання

Новини

ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
Сьогодні, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
Вчора, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
28 листопада, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
28 листопада, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua