ЗСУ мають успіхи в одному з населених пунктів Донеччини: мапи DeepState

Ворог просунувся біля кількох сіл

За минулу добу Сили оборони України відновили положення у селі Дружба на Донеччині. Про це повідомили аналітики порталу DeepState.

«Сили Оборони України відновили положення у Дружбі», – йдеться в повідомленні.

мапа: DeepState

Тим часом російські окупанти мають здобутки на інших ділянках фронту.

«Ворог просунувся біля Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та у Кремінній Балці», – стверджують аналітики.

мапа: DeepState

мапа: DeepState

Нагадаємо, за повідомленням аналітиків ISW, геолокаційні кадри від 2 листопада показують, як ЗСУ відбивають механізовану атаку РФ чисельністю в батальйон, в якій брали участь 120 росіян, сім танків, 13 БМП і два плаваючі бронетранспортери МТ-ЛБ на північний схід від Веселого і на південь від Івано-Дар'євки (обидва на південний схід від Сіверська). Згідно з цими кадрами, ворог у цій місцевості має незначне просування.

Повідомляється, що російські війська 2 і 3 листопада продовжували атаки в Часовому Яру та в районі Предтечного, але не просунулися.

Російські джерела, включаючи Міноборони РФ заявили, що росіяни 1 листопада захопили Леонідівку (на південний захід від Торецька), але ISW не може незалежно перевірити ці заяви.

2 і 3 числа ворог продовжував атакувати на схід і на південний захід від Торецька в районі Щербинівки.

Джерела РФ стверджували, що росіяни 2 і 3 листопада просунулися на південь та південний схід від Покровська, але ISW не спостерігав візуального підтвердження цих заяв.