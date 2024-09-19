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Третя штурмова назвала головне завдання Сил оборони на Харківщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Третя штурмова назвала головне завдання Сил оборони на Харківщині
Через втрати російські війська на Харківщині вже не здатні забезпечити стабільну оборону
фото: оперативне командування «Захід»

Знищення російської бронетехніки на Харківському напрямку стало одним із головних досягнень наших бійців за останні тижні

Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України продовжує активні наступальні дії на Харківщині, спрямовані на знищення окупантів та руйнування оборонних позицій противника. Про ситуацію та завдання на цій ділянці фронту розповів речник бригади Олександр Бородін в етері «Українського Радіо».

Основною метою операції є підрив здатності російської армії утримувати свої позиції. Бородін зазначив, що через втрати російські війська вже не здатні забезпечити стабільну оборону. Це створює для них невизначеність щодо можливості утримувати позиції під час нових українських контрнаступів.

«Зараз російські війська перебувають у ситуації, коли не впевнені, чи зможуть утримати свої позиції тими ж силами, якщо ЗСУ знову розпочнуть наступальні дії. Їхні атаки мають також частково оборонний характер», – зауважив речник бригади.

Окрім цього, важливим аспектом операції він назвав знищення російської бронетехніки, що стало одним із головних досягнень за останні тижні.

Бородін пояснив, що російська армія має практично необмежений ресурс живої сили та засобів, таких як FPV-дрони й артилерійські боєприпаси. Утім, із бронетехнікою та артилерійськими установками ситуація значно складніша, оскільки російський військово-промисловий комплекс не здатен відновлювати ці ресурси так швидко. Саме тому їх знищення є важливою тактичною задачею для українських військових.

Однією з ключових цілей операції Третьої штурмової бригади було стримання сил 20-ї армії збройних сил Росії, і в цьому ЗСУ досягли успіху. Та все ж сили противника значно переважають українські – на одну нашу бригаду припадає щонайменше одна, а то й дві ворожі дивізії. Це стосується не лише особового складу, але й підтримки з боку авіації та артилерії.

«Сили ворога значно переважають нас не тільки кількісно, але й за засобами підтримки. Водночас наші воїни демонструють значний прогрес у досягненні поставлених завдань», – сказав представник Третьої штурмової.

Нагадаємо, раніше Третя штурмова бригада повідомила, що російські загарбники підтягують на Харківський напрямок бронетехніку, що може свідчити про підготовку до наступу. 

До слова, днями російські загарбники відкрили вогонь по своїх же підрозділах у Вовчанську Харківської області.

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Теги: Харківщина фронт війна військові ЗСУ

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