Зняття санкцій в обмін на політв’язнів? Банкова оцінила скандальну ідею

Власюк: «Дивно ставити на один щабель звільнення політичних заручників і життя українців»

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк прокоментував можливість послаблення санкцій проти Росії в обмін на звільнення політичних в’язнів. В інтерв'ю «Главкому», Власюк зауважив, що за нинішніх умов поступки агресору не наблизять мир.

Владислав Власюк наголосив, що послаблення санкцій не змусить Кремль припинити агресію. «Жодні поступки агресору, зокрема, послаблення чи зняття санкцій, за нинішніх обставин не наблизять мир. Так це просто не працює: кожна поступка лише переконує Кремль, що тиском і терором можна домогтися свого», – сказав він.

За словами уповноваженого президента, звільнення політичних в’язнів не можна прирівнювати до ціни, яку Україна має платити за послаблення санкцій.

«До того ж дивно ставити на один щабель звільнення політичних заручників і життя українців, яких щодня вбивають російські дрони. Людей, узятих у заручники, треба визволяти, але це не може бути платою за безкарність тих, хто продовжує вбивати», – зазначив Власюк.

Він також заявив, що санкційний тиск на Росію має посилюватися. «Тому санкційний тиск має не слабшати, а посилюватися. Зрештою, саме це чітко сказав і Конгрес, ухваливши «закон Грема», – додав Власюк.

Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 – закон США, спрямований на посилення санкцій проти Росії та Ірану. Закон передбачає посилення економічного тиску на Росію. Закон дає президенту США повноваження запроваджувати мита до 500% на російські товари, а також до 100% – на імпорт із країн, які купують російські енергоносії. Водночас застосування цих тарифів не є автоматичним – рішення ухвалює президент США.

Варто зазначити, що видання The Atlantic повідомило, що спецпредставник президента США Джон Коул запропонував нову стратегію щодо Росії. Йдеться про звільнення політичних в’язнів в обмін на послаблення санкцій та відновлення економічних зв’язків із Москвою. За інформацією видання, цю ідею вже підтримав президент США Дональд Трамп.

Згодом стало відомо, що Росія не обговорювала зі Сполученими Штатами можливе звільнення політичних в’язнів в обмін на послаблення американських санкцій.