Нацполіцію очолив один із ключових соратників Вигівського

Після переходу Івана Вигівського до Кабміну відомство тимчасово очолив його перший заступник Максим Цуцкірідзе

Максима Цуцкірідзе призначили тимчасовим виконувачем обов'язків голови Національної поліції України. Він очолив відомство після призначення Івана Вигівського міністром внутрішніх справ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис постійного представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тараса Мельничука.

До нового призначення Цуцкірідзе обіймав посаду першого заступника голови Національної поліції – начальника Головного слідчого управління.

У Нацполіції зазначили, що він має багаторічний досвід роботи в системі правоохоронних органів. Із грудня 2017 року до вересня 2019 року Цуцкірідзе працював заступником начальника Головного слідчого управління Національної поліції.

У вересні 2019 року його призначили заступником голови Національної поліції, а у 2023 році він став першим заступником керівника відомства.

Кадрові зміни відбулися після формування нового складу уряду. Напередодні Верховна Рада підтримала призначення Івана Вигівського на посаду міністра внутрішніх справ, у зв'язку з чим посада керівника Нацполіції стала вакантною.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Івана Вигівського міністром внутрішніх справ України. Він очолював Національну поліцію з січня 2023 року. Після його переходу до Кабінету Міністрів тимчасове керівництво відомством передали Максиму Цуцкірідзе.