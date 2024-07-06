Тривалість відключень світла можна зменшити. ДТЕК звернувся до українців

Енергетики пояснили, як українці можуть власноруч зменшити кількість і тривалість відключень світла

Енергетики радять мінімізувати використання потужних електроприладів

Зменшити кількість і тривалість відключень світла можна завдяки енергоефективному споживанню. У ДТЕК «Київські електромережі» пояснили, які прилади вимагають найбільше електроенергії.

«Наразі ситуація в енергосистемі дуже складна. Через дефіцит електроенергії по всій Україні вводяться стабілізаційні або екстрені відключення світла. Зробімо прості кроки, які під силу кожному, щоб зменшити кількість і тривалість цих відключень», – закликає ДТЕК.

За словами енегетиків, перший крок – це енергоефективне споживання електроенергії протягом всієї доби.

«Якщо можете уникнути використання потужних електроприладів – зробіть це. Будьмо свідомими та разом дбаймо про світло в наших оселях!», – порадили фахівці.

Енергетики порадили мінімізувати використання потужних електроприладів інфографіка: ДТЕК

Нагадаємо, що в суботу 6 липня графіки відключення світла в Україні почнуть застосовуватися з 16:00.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.