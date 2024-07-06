Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Тривалість відключень світла можна зменшити. ДТЕК звернувся до українців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Тривалість відключень світла можна зменшити. ДТЕК звернувся до українців
Енергетики пояснили, як українці можуть власноруч зменшити кількість і тривалість відключень світла
фото з відкритих джерел

Енергетики радять мінімізувати використання потужних електроприладів

Зменшити кількість і тривалість відключень світла можна завдяки енергоефективному споживанню. У ДТЕК «Київські електромережі» пояснили, які прилади вимагають найбільше електроенергії.

«Наразі ситуація в енергосистемі дуже складна. Через дефіцит електроенергії по всій Україні вводяться стабілізаційні або екстрені відключення світла. Зробімо прості кроки, які під силу кожному, щоб зменшити кількість і тривалість цих відключень», – закликає ДТЕК.

За словами енегетиків, перший крок – це енергоефективне споживання електроенергії протягом всієї доби.

«Якщо можете уникнути використання потужних електроприладів – зробіть це. Будьмо свідомими та разом дбаймо про світло в наших оселях!», – порадили фахівці.

Енергетики порадили мінімізувати використання потужних електроприладів
Енергетики порадили мінімізувати використання потужних електроприладів
інфографіка: ДТЕК

Нагадаємо, що в суботу 6 липня графіки відключення світла в Україні почнуть застосовуватися з 16:00. 

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України. 

Читайте також:

Теги: відключення електроенергія ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обхідна зарядка також може використовуватися для підтримки заряду акумулятора протягом тривалого часу, коли пристрій не використовується
Як подовжити термін служби акумулятора смартфона (відео)
Вчора, 22:44
Споживання електроенергії кожної області розділено на шість черг
Посилення відключень світла 5 липня: «Укренерго» зробило заяву
Вчора, 10:34
Пресслужба компанії закликала довіряти лише офіційним джерелам та не вестися на дезінформацію
«Зональні» відключення світла: «Укренерго» повідомило про новий фейк
4 липня, 14:58
Світла може не бути в середньому від 8 до 12 годин
Гендиректор Yasno спрогнозував, скільки триватимуть відключення світла 2 липня
1 липня, 22:49
Фахівці попереджають, що стрімкий розвиток геліоенергетики не зупинить зміни клімату, але може значно сповільнити їх
The Economist: Сонце до 2040 року стане основним джерелом енергії людства
26 червня, 15:19
За словами Ляшка, Україна стикається з критичною ситуацією, аналогічною тим, які виникали під час підриву Каховської дамби через відключення електроенергії
Через відключення електрики Україні загрожує спалах гепатиту та холери: деталі від МОЗ
20 червня, 15:52
Графіки відключення в Києві та низці областей діятимуть з 15:00 до 23:00
ДТЕК оприлюднив графіки відключень світла на 12 червня
11 червня, 17:48
Підвищення вартості електроенергії може негативно позначитися на конкурентоспроможності ІнГЗК на міжнародному ринку
Інгулецький ГЗК може припинити роботу через ситуацію на енергоринку – лист до Кабміну
11 червня, 12:00
«Укрзалізниця» корегує графік руху електропоїздів, а також вимикає у пікові години підсвітку на найбільших вокзалах
«Укрзалізниця» придумала, як зменшити споживання електроенергії
7 червня, 17:45

Суспільство

Черговий сплеск міграції в Україні: НБУ назвав причину
Черговий сплеск міграції в Україні: НБУ назвав причину
Тривалість відключень світла можна зменшити. ДТЕК звернувся до українців
Тривалість відключень світла можна зменшити. ДТЕК звернувся до українців
Сенцов, який воює у складі бригади «Маґура», пояснив, чому війна може тривати ще 10 років
Сенцов, який воює у складі бригади «Маґура», пояснив, чому війна може тривати ще 10 років
Скільки українців визволено з російського полону: Зеленський назвав цифру
Скільки українців визволено з російського полону: Зеленський назвав цифру
Скільки людей буде мобілізовано у 2024 році: нардеп розкрив плани
Скільки людей буде мобілізовано у 2024 році: нардеп розкрив плани
Чому хліб, випечений у супермаркетах, швидко черствіє. Пояснення доктора технічних наук  
Чому хліб, випечений у супермаркетах, швидко черствіє. Пояснення доктора технічних наук  

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
13K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 06 липня: ситуація на фронті
11K
На Лазуровому узбережжі Франції затримано лідера банди «Залютинських» (фото)
8882
Аналітики розповіли, що означає завершення війни для Путіна
6908
Скільки людей буде мобілізовано у 2024 році: нардеп розкрив плани
5114
Втрати ворога станом на 6 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
Вчора, 14:19
Чи можна звільнити прем’єра під час війни? Пояснює юрист-конституціоналіст
Вчора, 14:14
Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
Вчора, 06:32
Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
4 липня, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
4 липня, 12:58

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua