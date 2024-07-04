«Зональні» відключення світла: «Укренерго» повідомило про новий фейк

Пресслужба компанії закликала довіряти лише офіційним джерелам та не вестися на дезінформацію

«Укренерго» попередило українців про нове ІПСО щодо відключення світла

У мережі з’явилася інформація начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень електроенергії. Однак дані не відповідають дійсності, повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні Telegram-канали, на яких не буде правдивої інформації», – йдеться у повідомленні.

У мережі з'явився новий фейк про відключення світла фото: Telegram/«Укренерго»

Пресслужба компанії закликала довіряти лише офіційним джерелам та не вестися на дезінформацію.

Нагадаємо, 4 липня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.

Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Зокрема, в Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.