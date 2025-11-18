Головна Країна Події в Україні
Львівщину засипало снігом (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Львівщину засипало снігом (фото)
На фото – ділянки відповідальності відділів «Смільниця» та «Сянки»
фото: 7 прикордонний Карпатський загін

Прикордонники закликали туристів бути обережними

Сьогодні, 18 листопада, Львівську область завіяло снігом. Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону показали кадри справжньої зими, передає «Главком».

«На Львівщину прийшла справжня зима, і прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону зафіксували вражаючі кадри з українсько-польського кордону. Попри холод, туман та складні погодні умови, вони цілодобово забезпечують контроль і безпеку, використовуючи сучасні технології, системи відеоспостереження та цифрові сервіси. Саме завдяки цьому ви можете бачити унікальні зимові пейзажі прикордоння», – йдеться у повідомленні.

фото: 7 прикордонний Карпатський загін

Прикордонники зауважують, що на фото – ділянки відповідальності відділів «Смільниця» та «Сянки». «Тут уже суттєво знизилась температура, а густі тумани час від часу вкривають місцевість. Тож закликаємо туристів бути максимально обережними, не сходити з офіційно позначених маршрутів і не порушувати правил перебування в прикордонні», – зауважують прикордонники.

Зокрема, прикордонники наголошують, що за будь-якої погоди несуть службу та оперативно реагують на всі загрози.

Нагадаємо, 19 листопада в Україну повернеться холод. Очікується збільшення опадів, а місцями можливий мокрий сніг. Зміна погоди буде пов’язана з наближенням циклону із південного заходу.

