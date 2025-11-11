Голкіпер прибирав сніг лопатою. Хуртовина внесла корективи у фінал чемпіонату Канади з футболу

Поле стадіону «Ті-ді Плейс Стедіум» у місті Оттава було засипане снігом

Під час матчу працівники стадіону змушені були розчищати поле від снігу. Допомагав їм воротар «Атлетіко» Натан Інгхем

Фінал плей-офф канадської футбольної Прем'єр-ліги між клубами «Атлетіко Оттава» та «Кевалрі» пройшов за сильного снігопаду. Про це повідомляє «Главком».

Основний час матчу завершився внічию (1:1). В овертаймі перемогу здобули гравці «Атлетіко» – 2:1.

Під час матчу працівники стадіону змушені були розчищати поле від снігу лопатами. Допомагав їм голкіпер «Атлетіко» Натан Інгхем.

У другій половині гри кількість опадів лише збільшилася, але матч було продовжено.

Перемогу «Атлетіко» принесли два голи півзахисника Давида Родрігеса. Один із м'ячів був забитий ударом у падінні через себе.

