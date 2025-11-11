Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Голкіпер прибирав сніг лопатою. Хуртовина внесла корективи у фінал чемпіонату Канади з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Голкіпер прибирав сніг лопатою. Хуртовина внесла корективи у фінал чемпіонату Канади з футболу
Поле стадіону «Ті-ді Плейс Стедіум» у місті Оттава було засипане снігом
фото: «Атлетіко Оттава»

Під час матчу працівники стадіону змушені були розчищати поле від снігу. Допомагав їм воротар «Атлетіко» Натан Інгхем

Фінал плей-офф канадської футбольної Прем'єр-ліги між клубами «Атлетіко Оттава» та «Кевалрі» пройшов за сильного снігопаду. Про це повідомляє «Главком».

Поле стадіону «Ті-ді Плейс Стедіум» у місті Оттава було засипане снігом.

Основний час матчу завершився внічию (1:1). В овертаймі перемогу здобули гравці «Атлетіко» – 2:1.

Під час матчу працівники стадіону змушені були розчищати поле від снігу лопатами. Допомагав їм голкіпер «Атлетіко» Натан Інгхем.

У другій половині гри кількість опадів лише збільшилася, але матч було продовжено.

Перемогу «Атлетіко» принесли два голи півзахисника Давида Родрігеса. Один із м'ячів був забитий ударом у падінні через себе.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: снігопад НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Циганков яскраво відсвятував гол у стилі джедая
Циганков приніс «Жироні» перемогу в матчі Ла Ліги
8 листопада, 23:04
На сьогодні 28 збірних уже здобули місця у фінальному турнірі чемпіонату світу
Стала відома дата жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
8 листопада, 15:12
Артем Довбик відзначився першим асистом за «Рому» в єврокубках
Асист Довбика та гегемонія данців. Чим запам'ятався четвертий раунд Ліги Європи?
7 листопада, 03:12
На 54-й хвилині Невертон потужним ударом з-за меж штрафного майданчика подвоїв перевагу – 2:0
«Шахтар» та «Динамо» зіграли між собою другий матч за тиждень: результат поєдинку
2 листопада, 19:55
Гравець змінив чотири чемпіонати за останні п'ять років
Роман Яремчук став автором дубля у матчі Кубка Греції
29 жовтня, 23:54
Пряма трансляція поєдинку Румунія – Україна – на YouTube-каналі УАФ
Румунія – Україна: де дивитися товариську гру жіночих футбольних збірних
28 жовтня, 13:56
Яремчук брав участь у чемпіонатах світу 1986 та 1990 років
Легендарний гравець «Динамо» потрапив до в'язниці у Польщі
24 жовтня, 11:47
Свої наступні ігри в Баку наші ампфутболісти проведуть уже завтра, 18 жовтня
Збірна України з ампфутболу стартувала у Лізі націй
17 жовтня, 19:59
Українці відкрили рахунок на 30-й хвилині
Збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу
13 жовтня, 23:50

Новини

Михайлюк набрав 11 очок у грі НБА
Михайлюк набрав 11 очок у грі НБА
Прихильниця Путіна Мельникова потрапила до складу клубу німецької Бундесліги
Прихильниця Путіна Мельникова потрапила до складу клубу німецької Бундесліги
Голкіпер прибирав сніг лопатою. Хуртовина внесла корективи у фінал чемпіонату Канади з футболу
Голкіпер прибирав сніг лопатою. Хуртовина внесла корективи у фінал чемпіонату Канади з футболу
Двоє домініканських бейсболістів постануть перед судом за махінації зі ставками
Двоє домініканських бейсболістів постануть перед судом за махінації зі ставками
Самбіст Руднєв брутально розправився з росіянином на чемпіонаті світу
Самбіст Руднєв брутально розправився з росіянином на чемпіонаті світу
Кінець епохи: домашній стадіон міланських команд буде знесено
Кінець епохи: домашній стадіон міланських команд буде знесено

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua